Kike Márquez: "No era el momento de bajarse del barco del Extremadura"

Kike Márquez ya habla en propiedad como capitán del Extremadura. El centrocampista andaluz, que extendió este verano su contrato por tres temporadas más con el conjunto azulgrana, está feliz de seguir en Almendralejo y con ganas de sentirse futbolista después de una temporada lastrada por las lesiones.

El diez azulgrana confirmó ayer que tiene «muy buenas sensaciones» tras la operación a la que se sometió a finales de la pasada temporada de pubis y de la que no informó el club. Todavía le quedan unos días de recuperación total antes de reintegrarse al trabajo con normalidad con el grupo.

Sabe Kike Márquez que su nombre siempre estuvo en el disparadero. «Vi muchos rumores, pero mantuve una conversación con el presidente y se arregló todo. No era momento para bajarse del barco. Almendralejo y el Extremadura me han dado mucho como persona y era momento de estar aquí. Y por qué no, con otro ascenso si se puede», confesó.

Tampoco han pasado desapercibidas para el mediapunta andaluz las palabras de elogio que le dedicó Manuel al inicio de la pretemporada: «siempre agradezco sus palabras porque son buenas. Creo que no sólo Kike Márquez tiene que ser importante en este equipo, sino que todos los que estamos hemos de serlo».

De otro lado, ayer dejó la concentración del equipo Borja Granero, que firmará por el Deportivo de la Coruña para las próximas tres temporadas. El jugador arregló su salida del club tras no estar muy de acuerdo con algunas estipulaciones de su contrato.

Por otra parte, el Extremadura jugará ante su filial, dirigido este año por Ruiz, el primer encuentro de pretemporada. Lo hará este sábado, a las 10.00 horas, en la ciudad deportiva.