Kike Márquez y Reyes, bajas del Extremadura ante el Sporting

Finalizado el mercado invernal, con la incorporación sobre la bocina de Alberto Perea cedido por el Cádiz hasta final de temporada, el Extremadura busca centrarse ya única y exclusivamente en su reto de buscar la permanencia y para ello tratará de volver a la senda del triunfo ante el Sporting de Gijón, su rival de mañana. La ventana de enero le ha permitido al Extremadura edificar una plantilla más amplia, con más alternativas en todas las demarcaciones y, posiblemente, más competitiva que la de la primera vuelta, pese a no contar con Enric Gallego, casi insustituible.

Alberto Perea, del Cádiz, fue la última incorporación. El jugador manchego llegó ayer a Almendralejo y hará hoy por la mañana su primer entrenamiento de azulgrana. Cuenta con una dilatada trayectoria en Segunda y llegó a debutar en Primera con el Rayo Vallecano. El técnico azulgrana coincidió con él cuando estaba en el Olot y ayer elogió su calidad en los metros finales. Pese a la premura, no descarta incluirlo entre los convocados en caso de que esté para jugar. También ayer por la tarde aterrizó en Almendralejo el talentoso Pedro Chirivella, procedente del Liverpool. También viene en forma y dependerá de Rodri meterle o no en la convocatoria.

El preparador barcelonés del Extremadura anunció ayer que tiene a toda la plantilla disponible para el partido, excepto a Reyes y Kike Márquez, que son las únicas bajas. El primero aún no tiene la documentación en regla para debutar. Su club de procedencia en China no ha remitido todos los papeles y las federaciones española y china tratan de agilizar el certificado de transferencia internacional (CTI), imprescindible en este tipo de traspasos. El plazo máximo para remitirlo es el 11 de febrero, por lo que Reyes no jugará ante el Sporting y es seria duda para el choque siguiente ante el Rayo Majadahonda. La otra baja, la de Kike Márquez, es por acumulación de amonestaciones.

Rodri ha comentado que está satisfecho con el trabajo realizado por el club en este mercado invernal. «La venta de Enric nos ha permitido firmar a más futbolistas y tenemos un plantel más amplio que se verá reflejado los domingos. Ahora hay más alternativas. Trataré de ser lo más transparente y legal con todos».

LOS NUEVOS / No se espera para mañana una revolución en el once inicial, aunque Rodri avanza que a partir de ahora buscará hacer siempre el once más competitivo. El único de los últimos en llegar que podría tener minutos como titular es Alfredo Ortuño, quien desde el miércoles se viene entrenando regularmente con sus nuevos compañeros y se está adaptando muy rápido a la filosofía de juego azulgrana.

Para ver al alemán Dani Schahin habrá que esperar algunas semanas más, ya que el futbolista viene de varios meses sin competir y está siguiendo un plan específico de trabajo. Rodri, que ayer tuvo buenas palabras hacia él, no quiere precipitarse.

Mientras, el Sporting de Gijón llegará hoy a Almendralejo con un hombre conocido en la casa: Carlos Cordero. Es el único almendralejense que juega en Segunda División y, curiosamente, hermano de Rafa, segundo máximo goleador de la historia del Extremadura Unión Deportiva. Cosas de fútbol.