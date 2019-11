Kike Márquez vuelve a echar el freno por una nueva lesión

Una nueva lesión muscular obligará a Kike Márquez a parar de nuevo su gran temporada. El mediapunta del Extremadura, que acabó tocado el partido ante el Racing de Santander, sufre una nueva microrrotura muscular en el muslo de su pierna y será baja en torno a diez días, por lo que se perderá seguro el partido del próximo domingo, a las 20.00 horas ante Las Palmas, y será seria duda para el siguiente envite programado para el viernes 6 de diciembre en el Carlos Belmonte de Albacete.

No le están respetando las lesiones a Kike Márquez que ya sufrió una lesión parecida a finales de septiembre, cuando mejor se encontraba de forma, y que le obligó a estar cinco semanas sin jugar. En esta ocasión, según los servicios médicos del Extremadura, la lesión no reviste tanta importancia y siguiendo los plazos establecidos no debería tenerle más de diez días fuera.

La ausencia de Kike Márquez es un gran contratiempo para el Extremadura, ya que el nuevo esquema que utiliza Manuel le da un especial protagonismo al diez de Sanlúcar. Su capacidad para moverse por las tres mediaspuntas y para arrancar desde atrás le daban un papel preferente en el nuevo dibujo.

Ahora, Manuel tendrá que ver si cambiar de estrategia o buscar un hombre que se amolde a su puesto. La pieza más cercana es la de Víctor Pastrana, que aunque habitualmente se le ha visto pegado a la banda, también puede ejercer de mediapunta. También tiene opciones de adelantar su posición Cristian o incluso contar con Valverde, casi sin oportunidades.

No obstante, en cuestión de números no es alarmante, ya que sin Kike Márquez, el Extremadura ya supo ganarle al Elche en casa y al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López, dos de los cuatro triunfos que tiene actualmente el equipo.

El jugador, que no ha querido hacer declaraciones, está muy fastidiado con esta nueva lesión, y máxime después de un partido en el que erró un penalti y con las ganas de resarcirse que tenía para el siguiente.

Morder/ El Extremadura tiene muy claro que sus opciones de triunfo este próximo domingo dependen de la intensidad con la que salga al césped. Jesús Rueda, que ya acumula dos encuentros de titular, dijo ayer que «tenemos que sumar, pero sin agobiarnos ni ponernos nerviosos. Hay que ir partido a partido, morder en casa y tratar de sumar con nuestra gente de tres en tres».

Para el central extremeño, la derrota en Santander no resultó para nada alarmante. «está claro que algo mal hicimos la perder 3-0, pero la sensación es que hicimos muchas cosas bien y que no merecimos perder».

Las peñas del Extremadura se están movilizando de cara al domingo y hay varias concentraciones de aficionados. Una de ellas será desde el mediodía en la esquina de la carretera de Badajoz con la calle San Judas, donde habrá una caldereta desde el mediodía para todos los aficionados.

LAS PALMAS/ El rival del domingo viajará pronto a Almendralejo donde tiene previsto entrenarse el sábado por la tarde en la ciudad deportiva. Las Palmas sigue pendiente de la evolución de Rubén Castro, que es duda. No llegarán al partido ni Araujo ni Raúl Fernández. El que sí lo hará es el lateral izquierdo De la Bella, que ayer ya se entrenó con normalidad a las órdenes de Mel.