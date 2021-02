Kofi, goles desde la ambición

«Estoy en el mejor momento de mi carrera». Lo dice Ishmael Antwi, futbolísticamente ‘Kofi’ (Acra, Ghana, 4 de septiembre de 1992), delantero de la UP Plasencia. Y lo hace dos años después de que su carrera se tambalease cuando se anunció que se había roto el ligamento cruzado tras lesionarse o contra el Llerenense. Por suerte para él, fue un error el diagnóstico inicial.

«Mi familia me llevó al doctor Guillén, en Madrid, y me dijeron que no era tan grave, que era sólo el menisco. Después me operó el doctor Cortés, en Badajoz, que me trató muy bien, y de baja real tres meses». Kofi, que vive su segunda etapa en Plasencia, es «muy feliz» porque no tiene secuela alguna y su efectividad.

Kofi, hermano a todos los efectos de Javier Sanz, exdirector deportivo del Cacereño, en cuyo club coincidieron en Segunda B y actualmente uno de los responsables de la cantera del Levante, está muy agradecido a los suyos en Madrid. Le han ayudado desde el inicio en todo, y en este caso también, claro.

Y ello y la confianza del entrenador, Luismi, y sus compañeros y el club en general, contribuye a que su rendimiento esté siendo óptimo, con siete tantos sumados ya. "Puedo conseguir 15 goles", desea el ghanés, que la pasada campaña terminó en el Manchego. «No empecé la competición porque quería estar recuperado al cien por cien y al final me fui ahí, e hice 3 goles en 7 partidos; luego llegó lo de la pandemia y se acabó todo», se lamenta.

Este año, le llamó su amigo y compañero Aarón y el técnico para unirse al proyecto placentino. «Esta temporada está todo muy bien, es un club serio en los pagos y el club lo está haciendo todo perfectamente cumpliendo», dice el futbolista en su día de descanso y después de haber sido el protagonista en el 1-0 ante el Valdivia tras hacer el tanto en el último minuto… y de cabeza.

«Nuestro objetivo es luchar por eso», afirma cuando se le plantea si la meta es la de jugar por el ascenso a Segunda B, una categoría a la que espera volver. Para ello pelea cada día en el gimnasio, en cada entrenamiento y en los partidos este futbolista de perfil extrovertido que se alegra de casos como el de Carlos Valverde, con quien coincidió en el Cacereño y cuya carrera se relanzó después, al punto de jugar en Segunda. Ahora está en el Córdoba, puntero en Segunda B..

Kofi vive con Borja Encada, otro que ha vuelto al club, en su domicilio placentino con la idea fija de ser fiel a su idea de disfrutar del fútbol y tener un final de temporada en positivo. ¿Y por qué no?, parece preguntarse cuando se le plantea la posibilidad de un ascenso.