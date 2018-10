Kofi, el hijo agradecido

Todo rezuma respeto y agradecimiento en la persona de Ishmael Kofi Antwi, ‘Kofi’ (Acra, Ghana, 4 de septiembre de 1992). «Esté donde esté, en España, en Alemania, donde sea... siempre volveré, siempre estaré con mi familia». Su familia carnal vive en África. La otra, desde luego no menos importante para él, en Madrid. A ella se refiere. Aunque sea de adopción, pero tiene mucho de corazón. En realidad, la suya es una historia alucinante, en la que la lucha y la pelea es también doble: la de dentro del campo, pero también la de fuera, la de la pura supervivencia.

Kofi, ahora delantero de la UP Plasencia, volverá el domingo a Cáceres, ciudad que quiere especialmente, y puede reaparecer tras su sanción de dos partidos tras ser expulsado ante el Valdivia, en lo que ha sido su primera roja como futbolista. «La afición y los niños, todos me trataron muy bien», dice el punta, quien se acuerda del pequeño Luis, de 6 años, que le manda mensajes y que fue a verle en pretemporada, en un amistoso ante el Diocesano. «Quería entrar en el campo. Me decía ‘Kofi, Kofi’...», cuenta.

«No, no lo voy a celebrar». Como Kevin, otro ex, el delantero no piensa exteriorizar la alegría si marca en el equipo del Príncipe Felipe, donde estuvo tres temporadas con poca presencia en el campo. «Era un tío súper educado. Siempre te daba las gracias, aunque solo hubiera salido un minuto», dice de él Ángel Marcos, uno de sus entrenadores en el Cacereño.

Su mayor relación de la tiene con Javier Sanz, el exdirector deportivo verde y que ahora trabaja en la cantera del Granada. Es su hermano. Sí. Su hermano. «Yo vivo con mi familia. Cuando tengo días de descanso, voy a verlos a Madrid». Son cinco (padre, madre y tres hermanas) más él. «Como mi familia de Ghana, relata, enorgullecido, Kofi, quien llegó a Plasencia tras la llamada de su amigo Karim, ahora en el Don Benito. A ello ayudó también Aarón, a quien conoció en el Cacereño.

«Entreno los lunes y me voy a Madrid. Mi padre me trae a Plasencia los martes por la noche. El año pasado, en Elche, pasaba lo mismo. Aunque tuviera que trabajar el día siguiente». Su progenitor español es Pepe Sanz, el hombre que, con el resto de la familia, le sacó de un tremendo apuro tras ser engañado por un agente a su llegada a España. «Son increíbles», subraya Kofi, que asegura que le animan para que estudie (para entrenador de fútbol) y para que «me saque el carnet de conducir». Durante los últimos años no le ha faltado de nada, rodeado de cariño siempre.

«Mi papá y mi mamá (Marta) me llaman todos los días». Literal la frase de Kofi, quien también alaba a sus hermanos y su cercanía siempre, «estemos donde estemos cada uno».

«Quiero ser profesional, quiero triunfar en el fútbol». A sus 26 años, Kofi tiene su particular sueño futbolístico, reflejado también en un extraordinario reportaje del programa ‘El día después’ el pasado año que causó más de una lágrima.

«Voy a ver si meto entre 18 y 20 goles». Lo dice con rotundidad y absoluta confianza este futbolista que estuvo en la cantera del Atlético de Madrid antes de llegar al Cacereño y que ahora afirma estar feliz en Plasencia, con un equipo, el de Luismi, que le trata especialmente bien. Aquí tiene a su familia del día a día futbolístico, con el central Edet de compañero de piso. Su agradecimiento no tiene límites. Sus aplausos en el Príncipe Felipe marcaron tendencia. El domingo, nuevo episodio para un deportista y persona que lo da todo.