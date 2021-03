Las lágrimas de Pedro Porro

Se le corta la voz, no le salen las palabras. Es Pedro Porro, que acaba de enfundarse por primera vez la elástica de la selección absoluta de fútbol y se acuerda de su familia, de sus amigos, de su novia, de toda esa gente que le apoya. «El trabajo lo hago yo, pero ellos son muy importantes desde fuera», cuenta en un video difundido por la Federación Española de Fútbol. Acaba de estrenarse con la Roja ante Georgia, un partido difícil que España gana por los pelos, con gol de Dani Olmo en el minuto 92 (1-2). Al dombenitense le ha tocado bailar con la más fea, Kvaratskhelia, que se marcó el partido de su vida y se aprovechó de un error del extremeño para adelantar al combinado georgiano. «La amarilla me ha condicionado un poco», explicaba justo al final del encuentro.

Fueron 65 los minutos que Pedro Porro estuvo sobre el césped del Dinamo Arena de Tiflis antes de dejar su sitio a Marcos Llorente. Este miércoles, ante Kosovo (20.45 horas), tendrá la oportunidad de sumar su segunda internacional. Pero antes ya tiene una fecha que nunca olvidará, el 28 de marzo, cuando por primera vez defendió los colores de España. «Es un sueño hecho realidad. Luchar desde pequeño para que te llegue este gran premio... estoy muy agradecido al míster y a toda la selección por la acogida. Esperemos que sea la primera de muchas».

