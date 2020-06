Lahuerta, adiós a Zaragoza antes de llegar a Cáceres

Ayer se despedía del que ha sido su último club, el Mann Filter Zaragoza, Irene Lahuerta (Zaragoza, 1996), la que puede ser la primera jugadora fichada por el Al-Qázeres para la próxima temporada. «Necesito nuevos retos», dijo en un emotivo video la base aragonesa que, como ya ha publicado este diario, ha alcanzado un acuerdo con el club extremeño de Liga Femenina Endesa. En los próximos días se puede ya anunciar públicamente en un equipo que, pese a que solamente la pivot Paula Ginzo ha sido confirmada como baja por su inminente fichaje por el Gernika, sufrirá una profunda restructuración.

Tras cinco años en casa después de ser internacional en las categorías U16 y U18 y jugar en el Barcelona, Lahuerta apunta al equipo que volverá a dirigir el portugués Ricardo Vasconcellos. La última temporada, ha sufrido un estancamiento en cuanto a participación en el cuadro aragonés, con solo 14 minutos en pista y apenas dos puntos de promedio.

Más protagonismo

En Cáceres tendrá más protagonismo, en principio, y así se le ha hecho llegar antes de convencerla para su fichaje.

Lahuerta, muy querida en su club, que ayer también exaltó sus virtudes y le deseó lo mejor, fue objeto de un reportaje la pasada semana en El Periódico de Aragón en el que repasaba su carrera, un guiño al destino. «Yo tenía 14 años cuando competimos en el Campeonato de España de baloncesto. Jugaba en el Stadium Casablanca y me convocó la selección aragonesa esas Navidades. El entrenador, Jorge Serna, lo vivía intensamente, nos hacía esforzarnos más de lo que estábamos acostumbradas y todas dimos un paso adelante», recordaba.

Su llegada al Barça estuvo marcada por una importante lesión. «Fue con 17 años, al poco de llegar. En un partido me hicieron falta, me desestabilicé y me caí. Hice un mal gesto y noté algo detrás de la rodilla. En las pruebas me dijeron que tenía el cartílago destrozado, me impresionó, nunca me había lesionado y nunca pensé que estaría un año parada», lamentaba.

«Mann Filter significa hogar, crecimiento y la oportunidad de vivir algo grande», concluia en el diario zaragozano. Ahora cambiará de aires para relanzar una trayectoria con vaivenes, pero apuntando alto.