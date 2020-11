LaMello Ball y Anthony Edwards, favoritos al nº 1 del 'draft' 2020

Con el 'draft' de la NBA a menos de 12 horas, los Minnesota Timberwolves, quien tiene la primera elección de la noche, aún no han revelado sus planes para la primera selección general y las casas de apuestas están divididas sobre quién será ese.

Desde el marter por la noche, la casa de apuestas DraftKings tenía a LaMelo Ball como favorito, ligeramente por delante de Anthony Edwards.

Ball, de 19 años, hermano de LaMello Ball (Pelicans) e hijo de LaVar Ball (exjugador profesional de fútbol americano), confirmó el martes que realizó entrenamientos para los Timberwolves, los Golden State Warriors (que tienen la selección No. 2), los Charlotte Hornets (No. 3) y los Detroit Pistons (No. 7). El base de 2,03m se saltó su periodo universitario en UCLA y jugó profesionalmente en Lituania y Australia antes de ser elegible para el draft de la NBA.

Edwards, un escolta de 19 año y 1,96m, confirmó hace unos días que también había hecho prácticas para los Warriors, Hornets y Timberwolves. Jugó un año en la Universidad de Georgia, promediando 19.1 puntos, 5.2 rebotes y 2.8 asistencias.

Leandro Bolmaro

El argentino de 20 años procedente del Barça llega a la cita del 'draft' con apenas 25 partidos disputados con el primer equipo (4.4 pts, 2.4 reb y 4.7 ast).

Es un exterior de 1,99 que tiene un gran poderío físico, con destellos imaginativos en su juego, pero aún con poca experiencia.

Los expertos lo colocan para ser elegido entre los puestos del número 20 al 35. Y más concretamente, la franquicia que ha sonado con más fuerza ha sido la de los Celtics, que tienen tres selecciones en primera ronda.

Se celebrará de forma virtual

ESPN será la TV encargada de la producción del Draft virtual de la NBA 2020 desde su campus de Bristol (Connecticut). El comisionado de la NBA Adam Silver y el comisionado adjunto Mark Tatum aparecerán en los estudios de ESPN para anunciar las selecciones.

Debido a las excepcionales circunstancias que han motivado que Draft 2020 se celebre de forma virtual, 30 jugadores recibirán un kit con una variedad de productos de distintas marcas patrocinadoras. Entre esos, les llegará una colección de 30 gorras, una por franquicia, para que así puedan lucir los colores de su nuevo equipo una vez sean elegidos.

En España se podrá seguir a partir de la 01:00 horas a través de #Vamos.