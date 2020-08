Laporta: "Me hacen sospechar que quieren vender a Messi"

Está indignado Joan Laporta, el expresidente del Barça (2003-2010). Está indignado con la gestión de Josep Maria Bartomeu, sobre todo por la forma en que han despedido a Luis Suárez. "?Han dicho a Suárez que no cuentan con él por teléfono?", se pregunta Laporta a través de su cuenta de Twitter. "Me parece un acto de cobardía y una falta de respeto al jugador", ha añadido el exdirigente azulgrana, quien teme, además, por la marcha de Messi.

Laporta todavía no ha decidido si acudirá a las elecciones de marzo del 2021, fijadas por Bartomeu. Aunque sí admitió el pasado mes de julio que "cada vez me entrán más ganas de presentarme".

No da pistar, pero no para Laporta de elevar el tono de sus críticas hacia el presidente. "Esta forma de actuar es impresentable y perjudica la imagen del club. Eso me hace sospechar que quieren vender a Messi", ha llegado a decir el expresidente, temiendo que la marcha de Suárez, uno de los mejores amigos del astro, acabe forzando su salida.

Lleva ya varias semanas Laporta pensando en esa opción, estimulada, según su opinión, por la mala gestión de Bartomeu. "Eso sería un error histórico. Pobre Barça en manos de estos incompetentes", ha sentenciado Laporta en su mini hilo en Twitter donde su último mensaje había sido mucho más conciliador, deséandole "mucha suerte" a Ronald Koeman, a quien definió como "un amigo de Johan y del Barça".