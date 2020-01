Laura Aguirre, ataque y defensa para el Cáceres

Esta misma temporada ha sido la máxima goleadora de su equipo, el Independiente de Medellín de Colombia, pese a su condición de lateral izquierdo. «Quiero ayudar al equipo en defensa y en ataque», recalcaba la protagonista. Laura Aguirre, el penúltimo fichaje del Femenino Cáceres, no profundizó en esta sorprendente estadística y apeló a la «humildad» para iniciar con éxito su periplo en el fútbol europeo, pero con un mensaje diáfano: «me quiero ver al equipo en Primera».

«Esta oportunidad me ayudará a crecer como futbolista y también como persona. Aportaré mucho al equipo con mucha humildad, paso a paso». No quiere la jugadora del cuadro extremeño colgarse etiquetas más allá de su propia ambición. Y es que ella es una profesional del fútbol y llega a España con la intención de progresar como tal.

A sus 24 años recién cumplidos, Laura Aguirre asegura que, de momento, está observando un nivel en el fútbol femenino español en general y en la Liga Reto Iberdrola en particular, superior al que podía esperar. «Ha crecido demasiado y por eso me he decidido a venir acá. Quiero crecer como jugadora, quiero aportarle cosas al equipo. Sé lo que quiero y eso fue lo que más me llamó la atención», enarboló como filosofía previa en su presentación en el centro deportivo local Sototterra.

El toque de ambición colectiva no faltó. «Me tengo que adaptar a mis compañeras, al técnico y al club. Soy una jugadora que me gusta soñar en grande, y me quiero ver al equipo en Primera».

Precisamente su técnico, Ernesto Sánchez, informó que Aguirre se puede adaptar a la posición de extremo. «Tiene un buen golpeo de balón, inteligencia táctica y tiene un gran bagaje goleador», dijo, para añadir que en el puesto de lateral izquierdo solamente tenía a una jugadora, Elena Guerra. Del mismo modo, apostó por su progresión y por sus opciones de futuro en la selección absoluta de su país. Ya lo fue en inferiores.