Lebron arrolla a Curry: paliza de los Lakers en Oakland (97-128)

La última jornada de la NBA deparó un encuentro que enfrentaba a dos de los astros actualmente más grandes del baloncesto mundial. Lebron James contra Stephen Curry. Lakers contra Warriors. Un duelo del que se tenían muchas expectativas y que terminó siendo un vendaval ofensivo para los de Los Ángeles (97-128), que no vieron peligrar en ningún momento la victoria.

El 'Rey' consiguió un triple-doble (22 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias), el décimo desde que cumplió 35 años, para liderar el esfuerzo de un equipo que presentaba bajas importantes como las de Anthony Davis, Caruso o Marc Gasol. Montrezl Harrell, con 27 puntos, y Horton-Tucker, con 18, fueron fieles escuderos de la estrella entrando desde el banquillo.

🍿 @KingJames had the fadeaway ON REPEAT en route to a triple-double and a @Lakers win.



22 PTS | 10 REB | 11 AST pic.twitter.com/KLF8sJ0unT