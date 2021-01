Una liga para 'Héroes y villanos'

En mitad de la pandemia del coronavirus, el grupo de Segunda B donde militan los extremeños se ha convertido, hasta la fecha, en una liga de ‘Héroes y villanos’ . El título de la conocida novela gráfica encaja a la perfección para explicar cómo Badajoz y Villanovense no solamente han salido victoriosos de los derbis del fin de semana, sino que siguen encabezando la tabla y soñando en Pro. Bueno, alguno quizá soñando con mucho más que eso.

Es el caso del Badajoz, héroes en una liga de 102 equipos. Su triunfo en el derbi ante el Don Benito le sigue dejando como el segundo conjunto más rentable en puntos de toda España, sólo por detrás de otra fiera indomable de la categoría: el Ibiza.

El conjunto de Fernando Estévez solventó uno de esos partidos que siempre tiene uno en rojo en el calendario. Y lo hizo con un notable alto, sacando a relucir el arsenal de recursos del que dispone este equipo. Ante el Don Benito, el Badajoz utilizó el comodín del balón parado para desatascar el encuentro, aunque en realidad siempre lo tuvo controlado.

De nuevo comienza a emerger como nombre propio la figura de Dani Aquino, que ya es pichichi del grupo compartiendo vitola con Megías, del Socuéllamos. Ambos llevan seis goles. En el Vicente Sanz, el murciano utilizó una de sus especialidades como es el golpeo a balón parado. Lo hizo por delante de otros consumados especialistas como Alex Corredera, pero con esa fe y hambre que solamente tienen los depredadores más peligrosos.

La otra figura es la de Alex Corredera, que volvió a hacer dobles figuras con un gol y una asistencia, además de otro repertorio colosal de fútbol control. El francotirador pacense volvió a ser el líder de su equipo y su sonrisa en cada tanto denota que ha tenido muy claro no escuchar ofertas en invierno y apostar por la Segunda División vestido de blanquinegro, su gran deseo.

Del Don Benito se volvió a rescatar su fe interminable de que se agarra a cualquier encuentro. David Agudo volvió a ver puerta y el conjunto rojiblanco volvió a vender cara su derrota, aunque necesita más puntos que buenas vibraciones.

Juan García quiso levantar el ánimo de sus chavales nada más terminar el encuentro y para ello utilizó su Twitter personal en una acción poco común: «nunca escribo nada después de los partidos, pero hoy me apetece compartir mi sensación. Y no es otra que sentirme orgulloso de este gran grupo humano al completo. Sí, hemos perdido, pero con este Don Benito voy al fin del mundo. No nos rendiremos familia», escribió para recuperar a los suyos, que este mismo miércoles jugarán en Almendralejo.

Subidón del Villanovense

También suenan con fuerza en esta liga los ‘villanos’, cariñosamente referente al Villanovense que asaltó el estadio Romano con el gol de Julen. Los de Javier Álvarez de los Mozos dieron una master class de control de partido en Segunda B y maniataron en todo momento a un Mérida que apenas le generó oportunidades importantes para hacerle peligrar el triunfo.

Este Villanovense, tan compacto y aguerrido como en sus mejores tiempos, ha vuelto a cimentar su éxito desde su seguridad en defensa. Con cinco goles encajados, ya es el equipo menos goleado del grupo. Y buena culpa de ello la tienen sus centrales, Bonaque y Adri Escudero, que estuvieron imperiales en El Romano. Bonaque llevaba años sin oler la Segunda B hasta que el Villanovense lo recuperó en Tercera y le devolvió la oportunidad. Para Adri Escudero, es su primer año en bronce, aunque por su forma de afrontar los partidos, parece que lleva diez.

Oportunidad

Mientras ‘héroes’ y ‘villanos’ saborean sus triunfos y Mérida y Don Benito se relamen las heridas, el Extremadura observa en la retaguardia cómo se le despeja parte del camino sin jugar. Y es que los azulgranas, con dos partidos menos que la mayoría, podrían ser segundos clasificados sin lograran vencer a Don Benito y Villarrubia en sus aplazados pendientes.

Para empezar, el Extremadura recibe este miércoles (20.00 horas) al Don Benito en el Francisco de la Hera. La mejor noticia para el cuadro de Manuel Mosquera es la recuperación de Pastrana, el hombre que había dado positivo por covid-19. Ya ha entrenado y está a disposición del entrenador. También Casto Espinosa mejora de sus molestias y será de la partida.

La mala noticia es la lesión de Fran Cruz, que con un problema muscular se perderá la cita de este próximo miércoles.

Es una semana trascendental para el Extremadura, que en el horizonte tiene el partido de este domingo en el Nuevo Vivero de Badajoz. De lo que haga esta semana depende gran parte de la credibilidad que pueda tener para su grupo inversor, que sigue pendiente de su evolución para apostar de manera decidida.