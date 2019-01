La Liga utilizará la Inteligencia Artificial para determinar horario partidos

La Liga pondrá en funcionamiento a partir del próximo febrero un 'software' con inteligencia artificial (IA) para determinar los horarios de los partidos, según desveló este lunes el presidente de LaLiga, Javier Tebas. En unas declaraciones a RAC1, Tebas comentó que el nuevo sistema ya se está probando y el objetivo es optimizar la IA para determinar los mejores horarios y maximizar las asistencias a los estadios, además de las audiencias, tantos nacionales como internacionales.

En cuanto a horarios y fechas, el presidente de LaLiga informó de que por el momento se descarta que haya fútbol en las fechas navideñas, tal y como ocurre en otros países, por incompatibilidad con lo solicitan los sindicatos de futbolistas. El máximo dirigente de la Liga "no se imagina un campeonato sin Leo Messi" y cree que el argentino acabará su carrera profesional en el Barça. "Me hubiera gustado que Cristiano Ronaldo continuara en el Madrid, pero hemos trabajado para que los daños sean los menos posibles. Su salida no nos ha afectado a nivel de márketing internacional", añadió.

En cuanto al balance del VAR, el dirigente aseguró que es positivo y añadió que existe un problema en la detección de los fuera de juego. "Las líneas de los campos no son perfectas, no son horizontales y tienen una curvatura muy pequeña. El VAR está revisando continuamente jugadas para avisar al árbitro. Estoy encantado de cómo está yendo, aunque si el equipo afectado es un grande, entonces hay más repercusión", añadió.