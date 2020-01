El Liverpool acaricia el mejor inicio de la historia de Europa

61 puntos en 21 partidos. Es el récord que puede conseguir el Liverpool si este sábado gana en Londres (18:30h). Calcinaría los números de los colosos de Europa en el que sería el mejor inicio liguero continental de la historia, adelantando los registros del Manchester City, PSG, Juventus, Bayern de Múnich y…el Barça de Guardiola, que está en 58 puntos. Los 'reds' han empatado solo un partido desde agosto y aún no ha perdido. El resto, lo han ganado todo.

Sólo puede evitarlo un amante de los récords, José Mourinho. Su Tottenham está en horas bajas, en un bache de resultados y sin Harry Kane y Sissoko, que después de pasar por el quirófano se perderán lo que queda de temporada. Han transcurrido apenas unos 800 días desde que los de Klopp se hundieron por 4-1 ante los spurs, pero las cosas han cambiado.

La referencia de 'Los invencibles'

El Liverpool ya tiene más puntos de los que acumuló en las temporadas completas de 1998-99 y 2011-12. Nunca antes en la historia de la Premier League habían marcado tantos jugadores diferentes, 16, en las primeras 20 jornadas. Con el destino del título cada vez más diáfano, el debate es cuál será el sitio de este Liverpool entre los grandes del fútbol.

Puede dejar a 'Los Invencibles' del Arsenal de Titi Henry en una anécdota. Los mejores 'gunners' del 2004 sumaban 49 puntos después de 21 partidos y, a estas alturas, el Liverpool les sacaría ya ocho puntos, y con un partido menos. Si consigue mantener el nivel será difícil resistir la idea de que es el mejor que se ha visto en Inglaterra en una sola temporada.

"No pienso en ello ni un segundo"

Preguntado por la posible consecución del récord Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, ha respondido a su manera: "Dios mío, ¿quién os envía a preguntarme esto? No he pensado en ello ni un segundo. Si lo hubiéramos pensado, no hubiésemos ganado todos estos partidos, eso es todo". "En el deporte tienes que centrarte en el día a día, nunca en los récords", ha añadido.

El campeón de Europa empieza a compararse con el Barça de Guardiola

El alemán llegó en Merseyside hace cuatro años definiéndose como 'The Normal One', en contraste con el 'The Special One' de Mourinho y mantiene su idea. "Soy absolutamente normal". "Puedo saber un poco más de futbol que otros, pero respecto a lo demás por desgracia no tengo nada en especial". Sin embargo, los números dicen lo contrario. El Liverpool no pierde un partido de Liga en Anfield desde el mes de abril del 2017, hace 992 días. Y en el global de la Premier está invicto desde el 3 de enero del año pasado, lo que suma 37 partidos consecutivos invicto.

El único dato modesto del equipo de Klopp es la diferencia de goles, uno de los muchos que batió el Manchester City en el 2018, en la temporada sin precedentes de los 100 puntos. ¿Podrán superar las cifras excepcionales de la mejor campaña de Guardiola en Inglaterra? A día de hoy, si el Liverpool consiguiera mantener un improbable pleno de victorias podría alcanzar los 110.

El reto de la regularidad

Pero pocos equipos consiguen mantenerse en la cima después de romper todos los récords y, por supuesto, otra prueba de su grandeza es la longevidad. Los mejores de todos los tiempos dejan legado y trofeos. En Inglaterra, el equipo de Sir Alex Ferguson ganó el triplete en 1999 y alzó la Premier League tres veces en los siguientes cuatro años. Aunque el Manchester United no figura en el ranking de más puntos acumulados, su regularidad tiene pocos precedentes.

Esto es aplicable al Barça de Guardiola, seguramente el equipo más grande de Europa en la era del futbol moderno. En las primeras 21 jornadas del 2011 y 2013 consiguió 58 puntos, casi los mismos que el Liverpool esta temporada, pero manteniendo la regularidad año tras año al más alto nivel, acumulando títulos y dejando un legado para la historia.

Los límites de este Liverpool los marcarán su regularidad y la capacidad para traducir las victorias en títulos. Esto dictará su lugar en el panteón del fútbol europeo.