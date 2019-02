Llega la hora de la verdad para el Villanovense

El Villanovense no puede permitirse pinchar en casa si quiere alejarse de la zona peligrosa. Los serones tienen este domingo otra final en el Municipal (17.00 horas) ante un rival que está pasando una buena racha, el Marbella, y que cuenta con varias caras conocidas. El cartel del partido en redes sociales ha tenido como lema ‘La hora de la verdad’ y no podía ser más apropiado para el encuentro de hoy, porque cada vez los puntos son más valiosos.

La victoria lejos del Villanueva de la Serena sigue resistiéndose esta temporada para los verdes, de ahí que hacer que el Municipal se convierta en un fortín es clave. No obstante, el entrenador de los serones confía en que el triunfo como visitante llegue en cualquier momento porque se han hecho méritos para conseguirlo. «No quiero que se convierta en una psicosis el no ganar fuera de casa; evidentemente queremos ganar, creo que hemos jugado partidos en donde hemos merecido ganar».

MEJOR EN CASA / Pero esta tarde el Villanovense juega en casa, en donde todo cambia y en donde se convierte en un equipo difícil de ganar. «Ahora toca jugar en casa y tenemos que hacernos fuertes», recuerda Cobos, quien reconoce el apoyo del público de Villanueva en momentos importantes. «Siempre hay momentos difíciles en un partido y el oxígeno que te da el público es importante».

La única duda para este partido es la de Poley, que arrastra problemas musculares que le han hecho entrenar a un menor ritmo que sus compañeros aunque es probable que tenga minutos. Si al final no jugase Borja García podría ser su sustituto. Carrasco también podría volver al once inicial como delantero. Cobos no tiene mucho en cuenta la buena racha por la que pasa su rival y confía en el potencial de los suyos. «Tenemos armas suficientes para hacerles daño y ganar el partido. Va a ser un partido de mucha tensión, hay que tener tranquilidad también en ese sentido y saber jugar nuestras bazas».

Por su parte el Marbella llega al partido en su mejor momento de la temporada, después de conseguir cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco partidos. Unos puntos que le han colocado en la zona cómoda de la clasificación. «Desde la llegada del nuevo entrenador los resultados han sido bastantes buenos, tan sólo han perdido un partido y el equipo se ha reforzado en diciembre con jugadores importantes», recuerda Cobos, quien destaca además el trabajo que hacen en defensa, lo que les hace un conjunto difícil de ganar. «Están encajando muy pocos goles, juega con las líneas muy juntas, es difícil hacerles ocasiones y cuenta con jugadores con mucha experiencia en la categoría y que saben muy bien cómo funciona la Segunda B».

El Marbella llegará a Villanueva de la Serena con algunas caras conocidas como las de Wilfred, Elías, Mustafá y Añón, aunque también los andaluces se encontrarán con algún ex como Rafa Navarro y José Ramón, que hasta enero estuvo en las filas marbellíes.