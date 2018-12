El Llerenense ficha a Edu Moya, que podría debutar frente al Cacereño

Edu Moya no está dispuesto a colgar las botas. El veterano futbolista de Monesterio (3 de enero de 1981), en ‘paro’ desde que terminó su aventura en el Delhi Dinamo de la Superliga India antes del pasado verano, volverá a los terrenos de juego para defender los colores del Llerenense, que anunció ayer su fichaje. «Viene con ilusión para aportar trabajo, calidad y sobre todo experiencia y sabiduría», dijo el club de la Campiña Sur, decimocuarto en el Grupo XIV de Tercera. El estreno de Edu Moya podría producirse ante su último exequipo en la región, el Cacereño (temporada 2016-2017), que visita Llerena el 13 de enero en la primera jornada de la segunda vuelta.

«Hoy es un día muy bonito y especial en mi carrera como profesional, soy jugador del Llerenense y agradezco a toda la gran afición de Llerena por tanto cariño. Agradecer al presidente Rafael Candalija, junta directiva, cuerpo técnico y compañeros por recibirme con tanto cariño», dijo el futbolista, que ha llegado a disputar 55 partidos en Primera División con el Mallorca y el Recreativo de Huelva. También ha jugado en Bolivia y entre los muchos equipos por los que ha pasado a lo largo de su carrera está el Extremadura.

Desde septiembre, Edu Moya estaba ejerciendo de director deportivo de la Escuela de fútbol Internacional Real Almendralejo, una entidad recientemente creada.