El Llerenense tira de pegada ante un Trujillo sin puntería

2-Llerenense: Carlos Sabater; Juanmi (Luis Enrique, 64´ (Mario, 74´)), Noni, Salas, Carlos Toy, Gio (Kaka, 57´), Mario Tomé, Zuri, Sergio (David Camps, 64´), Cascales y Jaime Mateo (Juanan, 74´).

0-Trujillo: Mario; David, Nombela, Joselu, Beato (Torres, 72´), Álvaro, Nando, Chori (Javi Lozano, 74´), Juanqui, Dani y Bryan (Carlos, 84´).

Goles: 1-0 (61´): Sergio. 2-0 (67´): David Camps.

Árbitro: Caro Mogio. Tarjetas amarillas a Noni, Carlos Toy y Salas por los locales; y a Beato por los visitantes.

Incidencias: Partido de la penúltima jornada del subgrupo 2 de Tercera disputado en el Fernando Robina ante 400 espectadores.

El Llerenense cumplió y se llevó los tres puntos tras aprovechar seis minutos locos en los que anotó los dos únicos goles del partido gracias al acierto de Sergio y David Camps.

Arrancó el partido con cierta igualdad entre los dos conjuntos, con respeto y sin ocasiones claras de gol. Los primeros en intentarlo fueron los locales por mediación de centros laterales que no llegaban a ningún rematador. Mario Tomé y Cascales fueron los jugadores más activos por parte de un Llerenense que le costaba encontrar espacios a la espalda de la defensa rival. Por su parte, el Trujillo no perdió no perdió la cara y se replegaba bien para salir rápido al contragolpe.

No sería hasta llegados a la segunda parte cuando se vivieron mas ocasiones de peligro en las áreas, y con el Trujillo mostrando una mejor versión llevando el peso del juego pero sin suerte en los metros finales. Las oportunidades llegaban por parte de los visitantes que, a medida que pasaban los minutos, se encontraban mejor sobre el tapete. Pero cuando perdonas tanto al final lo acabas pagando y así fue, ya que el Llerenense en las dos más claras que tuvo no perdonó, primero por mediación de Sergio tras una gran jugada personal, y más tarde David Camps. Jarro de agua fría para el Trujillo que se quedó sin capacidad de reacción.

Al final, los tres puntos se quedan en el Fernando Robina y permiten al Llerenense volver a la senda de la victoria y colocarse séptimos con 21 puntos. Mientras que el Trujillo se complica la vida y sigue en la penúltima posición.