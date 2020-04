Julio Cobos: «Lo más justo sería acabar la liga, pero no creo que vaya a ser fácil»

El 13 de marzo dirigió el que hasta ahora es su último entrenamiento con el Cacereño. Aquel día, Julio Cobos (Valdehornillos, 10 de febrero de 1971) se marchó a su casa de Don Benito con la idea inicial de volver a entrenar pasados unos días, aunque en el fondo, confiesa, «todos sabíamos que esto no era para volver rápido». Ahora pasa los días con la familia, con mucho fútbol, bien a través de videos o de libros, y la incógnita de si se podrá volver a jugar esta temporada, algo que no tiene muy claro.

–Antes de nada, ¿cómo está, qué tal lleva el confinamiento?

–Como la mayoría de la gente, confinado e intentando salir lo menos posible fuera de casa. Y dentro de lo malo, bien, asumiéndolo. Yo siempre digo que si Ortega Lara aguantó 500 y pico días metido en un zulo, ¿no vamos a ser nosotros capaces de aguantar esto?

–¿Cómo es el contacto con los jugadores y demás cuerpo técnico?

–Hablo con los jugadores, aunque quien más contacto tiene es Alberto [Muñoz, preparador físico], que es el que les manda todas las semanas un plan de trabajo, con las limitaciones lógicas, aunque es prácticamente imposible mantener la forma, esta tarda poco en perderse. Hablo más con Alberto y con Dani (Castro, preparador de porteros). El día que nos fuimos tras el último entrenamiento sabíamos que esto no era para volver rápido.

–¿Y con la directiva del club?

–Con Luis Puebla es con el que más contacto estoy teniendo. Todas las semanas hablamos un par de veces viendo un poco las posibilidades que hay de volver, que ahora mismo es lo de menos, lo más importante está claro que es la salud.

–¿El club le ha comentado la posibilidad de alguna medida de ahorro tipo ERTE?

–Luis sí ha comentado algo sobre la posibilidad de hacerlo, pero yo y todos con los que he podido hablar están tranquilos. No es lo más importante en estos momentos.

–¿Cómo está el ánimo de los jugadores estos días? ¿Y el suyo propio?

–Estamos todos un poco expectantes, parece que vivimos en una película. Siempre que hablo con ellos les pregunto si tienen algún familiar enfermo y que yo sepa no hay de momento ninguno. Al final estamos con la familia. Lo que hay es que dedicarle tiempo a otras cosillas. Yo por ejemplo estoy viendo mucho fútbol, leyendo libros de fútbol… Hay alguno que está solo en un piso y para ellos sí es más duro. Con estos trato de hablar todas las semanas. Pero bueno, tienen las redes sociales, que las dominan mejor que yo, y ahí se mantienen en contacto con la familia.

–¿Qué cree que debería pasar con la liga?

–Creo que de momento va a costar volver. No va a ser fácil y si vuelve está claro que va a ser a puerta cerrada, por lo menos en principio. Pero sinceramente no creo que vaya a ser fácil… Al menos de momento.

–¿Le parece bien jugar a puerta cerrada?

–Ahora mismo, como está la situación, es lo más aconsejable. Tampoco podemos arriesgarnos, ya que no sabemos, al menos yo, cómo funciona esto del virus y qué pasa con la gente que ya lo ha tenido, si puede volver a enfermar. Lo más aconsejable es lo que están haciendo en Alemania, primero entrenar por grupos y después si se puede jugar y terminar la temporada, por lo menos los primeros partidos que fuesen a puerta cerrada. Pero ya digo que creo que va a ser complicado.

–¿Prolongar la competición hasta el verano, julio, agosto, le parece bien?

–Lo más justo sería terminar la liga. Con las fechas en las que estamos, si al final se puede volver a jugar, está claro que vamos a jugar en verano. Ya sabemos que aquí hace muchísimo calor, pero bueno… Nos adaptaríamos en ese sentido si nos dicen que se puede terminar. Cualquier medida que suponga no terminar la competición no va a gustar a nadie.

–Jugar entre semana, en esta categoría no profesional, sí es algo que parece complicado…

–Sí, sin duda. A mí se me plantean muchas preguntas. Hay equipos como nosotros, el Villanovense y el Extremadura, que nos dedicamos a esto. Pero hay muchos equipos donde la gente no gana dinero, que a lo mejor jugar en julio también les va mal. Puede que haya jugadores que estén trabajando y digan que salen solo para trabajar y no quiero arriesgarme más y jugar al fútbol… A lo mejor hay que permitir jugar con juveniles, porque algunos equipos que no son profesionales lo van a tener difícil

–Antes de volver a competir, ¿cuánto tiempo se necesitará para que los jugadores estén otra vez listos para jugar?

–Si al final comienza la liga he escuchado que se darían 10 o 15 días para que el jugador haga una minipretemporada y esté lo mejor preparado posible para acometer los últimos partidos sin riesgo de lesiones. Y más si hay que jugar dos partidos entre semana, porque por mucho trabajo que hagan desde casa no tiene nada que ver con lo que es un entrenamiento de fútbol. Lo que está claro es que los jugadores ya han perdido la forma física.