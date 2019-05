El Logroñés, oponente en primera ronda de un Badajoz sin complejos

El ascenso del CD Badajoz a la Liga 123 tiene su segunda parada en el mítico estadio de Las Gaunas, en donde juega la UD Logroñés, rival de los blanquinegros en la primera ronda, tras el sorteo de ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La ida será en el estadio Nuevo Vivero de Badajoz y la vuelta a la semana siguiente en la capital riojana.

El sorteo ha caído especialmente bien al portero del CD Badajoz, Kike Royo, que es riojano y precisamente formó parte de la UD Logroñés en Segunda B (temporada 10-11) siendo compañero del actual entrenador del club riojano, Sergio Rodríguez. De aquel equipo también se mantiene el centrocampista Iñaki Sáenz.

El Logroñés, segundo clasificado del grupo II, es el segundo equipo menos goleado de los cuatro grupos de Segunda B con sólo 22 tantos encajados, tras el Fuenlabrada, campeón del grupo I con 21 goles. Ha mantenido su portería a cero en 24 de las 38 jornadas y viene de empatar a dos en casa del campeón del grupo, el Racing de Santander, frenando una racha de cinco victorias consecutivas. Ha marcado 44 tantos, sumando 72 puntos, con 20 victorias, 12 empates y 6 derrotas.

Además de un gran portero como Miguel, de 37 años, que llegó a militar en el Real Zaragoza en Primera, aunque no jugó ningún partido a la sombra de metas como el cauriense César Sánchez. También tienen una gran experiencia centrales como César Caneda, de 40 años, ex del Athletic de Bilbao, y Javier Flaño, lateral derecho de 34 años, ex del Club Atlético Osasuna, ambos jugando en la máxima categoría del fútbol español. En cambio, su goleador es de los más jóvenes del equipo, el brasileño Marcos André, de 22 años que en su tercera campaña en el club ha marcado 10 tantos.

ILUSIÓN BLANQUINEGRA / El presidente del CD Badajoz, Pablo Blázquez, declaró ayer que «el Logroñés es un club histórico que ha pasado momentos complicados como nosotros y que ahora estamos en un buen momento, intentando retornar a las categorías en las que estuvimos hace años. Nosotros llegamos con mucha ilusión, sabemos que será un rival difícil como cualquiera de los otros dos y tenemos una ilusión enorme. La ciudad tiene muchas ganas de play-off. Es una eliminatoria de clubes con nombre y será muy bonita con dos grandes aficiones y seguro que bonitos ambientes. Nuestro gran objetivo cuando empezamos con esto hace cinco años era devolver la ilusión a la ciudad de Badajoz, está conseguido, y ahora tenemos una oportunidad de meternos arriba y vamos a pelearla y superar esta primera eliminatoria».

Blázquez explicaba en la tarde de ayer que «llevábamos quince años sin un play-off a Segunda en Badajoz. Hemos pasado por las categorías más bajas del fútbol español desde la refundación y es un orgullo para nosotros como directivos y para los aficionados. Hemos sufrido, hemos estado en campos de tierra hace unos años y ahora tenemos un precioso play-off cerca de la elite del fútbol español», aseguró el dirigente blanquinegro, que no tiene dudas de la respuesta de la gente.

Por su parte, Juanjo Guerreros, vicepresidente del Logroñés, aseguraba ayer que «llegados a este punto, cualquiera de los 16 del play-off o de los tres que te pueden tocar, son rivales muy duros y están ahí con pleno merecimiento y nunca tengo preferencias», incidió.

«Es un desplazamiento largo pero intentaremos que el desplazamiento sea masivo, que haya un hermanamiento entre aficiones y que en el campo gane el mejor». Es evidente que el Badajoz espera un buen ambiente, pero que la eliminatoria se incline para sus intereses. La suerte está echada. Comienza lo mejor.