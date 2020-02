Loida Zabala no llega a 100 kilos y finaliza segunda

Loida Zabala ha competido en la Copa del Mundo de Manchester. La deportista extremeña acudía a esta Copa del Mundo con el objetivo de levantar 100 kilos de forma oficial. Era una marca para la que Loida estaba preparada y ayer hubiera sido el día perfecto, para conseguirlo, pero no pudo ser y se quedó en 95 kilos y fue segunda al final.

Pese a no lograr el gran objetivo, la haltera de Losar de la Vera hacía una buena valoración de ña competición: «Finalmente me quedé sólo con el primer movimiento de 95, puesto que en el segundo intento uno de los cargadores laterales me tocó la barra, por lo que me quitaron la posibilidad de ese segundo intento. En esos dos primeros estuve bastante justa de tiempo. Aún así seguí adelante para hacer un tercer intento», agregó.

Continuó el relato diciendo que «me sentía fuerte, y estaba convencida de que era un peso fácil, pero después de todos los inconvenientes de la competición, subió demasiado lento, por loque me dieron nulo y no cumplí con esa meta. En estas circunstancias es donde más se ve la importancia de ir a las competiciones con tu entrenador, que está contigo día a día. A falta de presupuesto, seguiremos entrenando duro para superarlo en la Copa del Mundo de Dubái, en abril».

Del mismo modo, agradeció a los que están con ella siempre (familia, entrenadores, clubs, medios de comunicación y patrocinadores) toda su aportación en el día a día y todo lo que supone para sus éxitos.

«Quiero agradecer enormemente toda la energía que me habéis enviado a

través de redes sociales. También quiero agradecer a Óscar Sánchez y cada

compañero del club Berserkers por ayudarme día a día, a Domingo García

y Ayman por formar un gran equipo en esta competición y ayudarme tanto

a la FEDDF por traerme hasta aquí, a José Alfonso y los medios de

comunicación por toda la visibilidad y por supuesto a Liberty Seguros,

Iberdrola, Fundación Jóvenes y Deportes e Iberia por unirse como

patrocinador durante 2020. Me voy con un buen sabor de boca por llegar

en buenas condiciones físicas y continuaré con ilusión hasta abril para

conseguir el objetivo, así poder dedicarlo a cada uno de vosotros».