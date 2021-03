Löw abandonará la selección de Alemania este verano

La DFB (Federación Alemana de Fútbol) ha anunciado este martes que el actual seleccionador, Joachim Löw, dejará su cargo este verano cuando finalice la Eurocopa, que se disputa del 11 de junio al 11 de julio en varias ciudades del continente. Löw asumió el puesto de Jürgen Klinsmann tras el Mundial de 2006, después de estar dos años trabajando con él y, aunque tenía contrato hasta 2022, pidió a la DFB la rescisión del mismo tras el torneo y la entidad aceptó gratamente.

Joachim #Löw will step down as national team head coach after @EURO2020. pic.twitter.com/t4OuyQmaSC — Germany (@DFB_Team_EN) March 9, 2021

El técnico germano, de 61 años, abandonará el barco después de 17 temporadas vinculado a la 'Mannschaft' y en las que ha llevado a su selección a los más alto, destacando principalmente el título en el Mundial de Brasil 2014. Además, también fue capaz de guiar a Alemania a otras dos semifinales en los Mundiales de 2006 y 2010, así como a la final de la Eurocopa 2008, que perdió ante España con un gol de Torres. El mayor fracaso de su trayectoria llegó en 2018, cuándo dio paso a una nueva generación de jóvenes que no pasaron de la fase de grupos del Mundial de Rusia y que recientemente sufrieron una abultada derrota frente a España en la Nations League (6-0).

Orgulloso y con ganas de Eurocopa

Doy este paso muy conscientemente, lleno de orgullo y enorme gratitud, pero al mismo tiempo sigo muy motivado para la próxima Eurocopa. Me siento orgulloso porque he trabajado con los mejores futbolistas del país durante casi 17 años y los apoyé en su desarrollo. Tengo grandes triunfos con ellos y derrotas dolorosas, pero sobre todo muchos momentos maravillosos y mágicos, no solo ganar la Copa del Mundo de 2014 en Brasil fueron las declaraciones del actual seleccionador en su comunicado.

Alemania, que presentó a Múnich como una de las sedes de la próxima Eurocopa, quedó encuadrada en el grupo de la muerte y se verá las caras con Portugal, Hungría y Francia. Dos de los cuatro conjuntos pasarán a una fase final que terminará el día 11 de julio en el estadio de Wembley.