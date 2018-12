Lucía quiere ser (y es) una más

Hace unos días lo señalaba Pau Gasol hablando sobre la película ‘Campeones’: «‘Normal’ es una palabra muy relativa». En Cáceres, en el modesto Club Deportivo Josefinas, se esconde una de esas historias en las que, efectivamente, la normalidad se convierte en un concepto muy flexible. En su equipo infantil de baloncesto juega con enorme alegría Lucía Muriel Bermejo, una niña de 13 años que sufre desde que nació una hemiparesia en su lado derecho. Eso le afecta en el brazo y el pie: no tiene mucha fuerza ni precisión y arrastra dificultades para moverse, pero ella es una más para todo.

«Es que no me gusta que me traten diferente. Quiero ser una más porque soy una más», dice la chica, sin bajar la mirada ni un segundo. Una discapacidad irreversible que en otros casos hubiese supuesto un trauma, algo muy incómodo de manejar, y sobre todo a su edad, se ha convertido en… en nada, porque su integración en el equipo, dentro y fuera de la pista, es total. Sin paternalismos sensibleros.

De hecho, es casi una pionera. Fue una de los 15 jugadores que retomaron el baloncesto en el colegio de la mano de Andrés Vaquero, profesor y coordinador del club que lo acoge. Ella tenía 9 años y le hizo una gran ilusión de la que no ha perdido ni un gramo con el paso del tiempo.

«Nací así y ya está. Lo que tengo se nota más en el día a día en la mano, porque la tenso mucho normalmente y coger las cosas me cuesta más. Para correr no es tan limitado», cuenta con naturalidad. «El baloncesto siempre me ha gustado y nunca me he planteado quitarme, la verdad», añade. La temporada pasada estuvo en el Al-Qázeres, a cuyo primer equipo acude a ver cuando puede.

Tanto Vaquero como su entrenador actual, Javi Navarro, elogian de ella su tiro. «Se ha acostumbrado a tirar con una mano. Es de las que mejor lanza del equipo», sostiene el primero.

Su equipo no es de los que ganan campeonatos ni ella va a ser una estrella: su evidente limitación le obliga a proteger el balón con el cuerpo porque apenas puede botarlo con la mano derecha. Si la defienden con fuerza --y las rivales también la tratan como a una más-- es posible que lo pierda. Hay épocas de la temporada en las que las derrotas se suceden en los Judex, pero parece casi lo de menos. «Tengo a mis amigas en el equipo y esto también me ha unido a chicas de otros cursos. Nos apoyamos mucho entre nosotras y disfruto jugando», explica.

Por lo demás, estamos ante una niña muy activa: saca buenas notas, le encanta el inglés y le gustaría enseñar, está en un grupo de ‘scouts’ y realiza un enorme esfuerzo por mejorar o, al menos, no empeorar su hemiparesia yendo al fisioterapeuta cuatro días por semana.

‘Campeones’ está bien, pero sus lecciones también pueden encontrarse en pequeños pabellones. Solo hay que sumergirse en la mirada de Lucía Muriel cada vez que mete una canasta.