Luis Enrique cierra filas: "Prefiero lo que tengo a un jugador de 30 goles"

La selección española regresa este sábado a la competición oficial con el regreso de la Liga de Naciones ante Suiza (20.45 h), con todos los internacionales, incluido Mikel Oyarzabal, negativo en la última tanda de test y disponibles, el gran debate que rodea y que preocupa a Luis Enrique es la creación de un bloque, un equipo reconocible para la Eurocopa del próximo verano.

El seleccionador, que había dicho que a todos los entrenadores les gusta tener un gran delantero y, en medio de un evidente problema de falta de remate, este viernes ha querido cerrar filas en torno a sus seleccionados: "Prefiero lo que tengo, a un jugador de 30 goles que condicione todo lo que trabajamos en la selección. Mi objetivo es potenciar a los míos. Si tuviéramos ese tipo de delantero, lo explotaríamos, pero tenemos lo que tenemos y yo estoy encantado", explicó el técnico.

Busquets o Rodrigo

La gran duda del once, después de las alternativas en el amistoso sin goles ante Portugal, pasa por un centro del campo en el que el relevo de nivel está asegurado, pero el momento del traspaso de poderes es incierto. Con Rodri y con Busquets me siento igual de tranquilo. No tengo un once tipo, ni una columna vertebral. Hay jugadores que si siguen a su nivel van a seguir con el puesto que han tenido estos años, advirtió el entrenador de la selección.

Ansu y Adama

La ilusión en esta España tiene una posición definida, la de extremo, y un perfil poco recurrente en los últimos años de la selección. Lo que aportan Ansu Fati y Adama ha cambiado las prioridades de Luis Enrique y las esperanzas de la afición pasan por verlos a los dos en el once: Todos pueden jugar juntos, no hay jugadores incompatibles, dijo Luis Enrique con un tono generalizador que no augura la coincidencia inmediata de los dos canteranos del Barça.

Adama no solo tiene velocidad y un físico envidiable, también es habilidad, potencia, fuerza, capacidad para aguantar el balón Y luego es una persona muy sensata, cabal y madura. Me alegro de que le vaya muy bien. Un perfil así, con esas habilidades, es difícil encontrarlo a este nivel, insistió Luis Enrique en su halago casi permanente al nuevo fenómenos de la selección. Me asombra de Adama la facilidad que tiene para desbordar en la Premier League, donde también hay físicos como el suyo, reivindicó después Dani Ceballos.

Cuando fue cuestionado por Ansu, fue más comedido, consciente de la avalancha de elogios que rodea al atacante del Barça. Son jóvenes, tienen toda una vida para desarrollar la habilidad natural e innata para jugar al fútbol que tienen. Solo tienen que tener la humildad y la tranquilidad de querer mejorar cada día, comentó el seleccionador haciendo extensible su reflexión a todos los jóvenes de la selección.