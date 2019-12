Luis Enrique confía en olvidar un «2019 pésimo»

Luis Enrique «no ve ninguna» selección por encima de la Roja para la Eurocopa 2020 y anuncia algunos «cambios» en el equipo, porque no todos los técnicos tienen «la misma prioridad al escoger las características de los jugadores». En una entrevista de la Federación, el seleccionador muestra sus buenos deseos para el 2020 después de un 2019 «pésimo para mí y mi familia».

Sentado sobre un taburete, con una camisa negra, Luis Enrique desbroza el futuro de la selección en lo que considera una segunda oportunidad. El paréntesis durante la enfermedad mortal de su hija pequeña y la interinidad de Robert Moreno en el banquillo sazonan las reflexiones del entrenador. «Hablan de que nunca segundas partes fueron buenas, yo espero que esta sea muy buena y que podamos disfrutar de muchos éxitos deportivos».

«No veo ninguna por encima, sobre todo si me fijo en la clasificación. Hay que darle el papel de favorita a Francia, que ganó el Mundial, pero no es superior a las otras cinco o seis selecciones que yo creo, además de alguna que se pueda añadir y que tenemos todos en mente que somos las favoritas», afirmó.

El técnico asturiano avanzó que para la Eurocopa habrá algunos cambios dentro del equipo, que, en su opinión, está «en un periodo de formación, de crecimiento y de intentar generar nuevas ilusiones».

«Va a haber cambios, no demasiados porque la gente que había estado anteriormente es mi gente, la gente con la que yo he colaborado y nos regimos por unos patrones parecidos, pero es evidente que es el seleccionador el que trata de inculcar su idea, en qué conceptos hay que influir y qué jugadores tenemos que seleccionar. No todos tenemos la misma prioridad a la hora de escoger las características de los jugadores y en esto sí que habrá cambios», dijo sin necesidad de pronunciar el nombre de Robert Moreno, su exayudante y amigo.

CITAS CON ALEMANIA Y HOLANDA / Luis Enrique consideró que los amistosos contra Alemania y Holanda serán «muy atractivos» y vendrán «muy bien para ver el nivel competitivo de los jugadores». «No solo es importante que seas un jugador que vienes a la selección siempre, sino que llegues en un buen momento a ese tramo final, porque la competición es muy corta, son cuatro semanas, siete partidos para los que tengan la oportunidad de llegar a la final, y es importante que los jugadores lleguen en condiciones», subrayó.

Tras el sorteo que emparejó a España con Suecia, Polonia y el ganador del play off que jugarán Bosnia, Irlanda del Norte, Irlanda y Eslovaquia, el seleccionador habló de la condición de favorito del equipo, campeón consecutivo de la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

«No nos vamos a esconder, tampoco descubro América, nos gusta ser una de las favoritas incluso a pesar de que en los últimos campeonatos no hayamos hecho nada o hayamos quedado eliminados muy pronto. Todos nos dan como favoritos, aceptamos ese rol complicado, esperamos confirmarlo con resultados», deseó.