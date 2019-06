Luismi Patiño, regreso al pasado

Tras sufrir la pasada campaña en Tercera División, el Montijo quiere caras nuevas y ha comenzado moviendo ficha por el capitán de la nave. Luismi Patiño será el entrenador montijano la próxima temporada. Es un fichaje con mucho valor sentimental para el preparador arroyano, ya que en club de las Vegas Bajas colgó las botas.

«Es un sitio muy especial, me apetecía mucho entrenar allí y tarde cinco minutos en aceptar la oferta de Emilio Blanco», reconoce Patiño. Entró en la rueda de entrenadores de Tercera División con el Extremadura B; luego ha estado dos años dirigiendo al San Serván de Primera División Extremeña, y con el que en la pasada campaña jugó playoff de ascenso.

No obstante, y para aquellos que no conozcan al nuevo entrenador montijano, Luismi Patiño es un currante del fútbol. «El esfuerzo, el trabajo y la dedicación son innegociables para mí. Tengo muchísima ilusión, es una oportunidad muy buena y este es mi trabajo. Los resultados dependen de muchísimos factores, pero por trabajo no será», dice.

A nivel táctico y de sistemas, el preparador rojillo aboga por adaptar el juego a los jugadores del Montijo. «Dependerá todo de los jugadores que tengamos, pero me gusta que cuando mi equipo tiene el balón sea vertical y busque portería rival, y a nivel defensivo me gustan los equipos sólidos», añade Patiño.

Objetivo y planificación

El Montijo sufrió la pasada campaña para lograr la permanencia. Finalmente concluyó en la decimocuarta plaza. «El objetivo es no pasar tantos apuros», dice. No obstante, Luismi resta peso a esto. «Ahora pienso en que el equipo encuentre una identidad propia y sacar el máximo rendimiento posible a la plantilla. El fútbol nos pondrá donde merezcamos», explica.

Patiño será el capitán del barco en alta mar, pero en el puerto estará su predecesor, Emilio Blanco. El anterior técnico montijano seguirá vinculado al club como director deportivo. «Está ya trabajando para confeccionar la plantilla, he propuesto varios jugadores del San Serván, pero decide Emilio», apunta Patiño. De momento, el Montijo no ha movido ficha en esta parcela.