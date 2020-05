El maestro de la defensa

Víctor Manuel Carretero Colo, ‘Víctor Colo’, (Casar de Cáceres, 10-7-1992) ante la noticia de la medida adoptada por la Consejería de Educación de que, de forma general, los profesores y alumnos no regresen a las aulas hasta septiembre, manifiesta: «Es lo más sensato y coherente ahora mismo, tanto por la seguridad de los alumnos como por la de los profesores. Pero si la decisión hubiera sido la de la vuelta al cole, la habría acatado de igual forma».

El central del Arroyo, que ejerce su profesión de maestro en Educación Física en el Colegio Público Cristo de la Salud de Hervás, recuerda: «Que nadie se olvide de que la escuela no está cerrada. La inmensa mayoría de los compañeros, incluso los más veteranos que se han tenido que poner al día con la tecnología, estamos trabajando más que antes, porque a los padres a veces hay que atenderlos cuando pueden, aunque sea fuera del horario», agrega.

A disposición

Colo reconoce la labor que se desempeña. «Ellos también están haciendo un gran esfuerzo. Pero si hay que volver a las aulas, volveremos. Hay otros que se la están jugando mucho más, como los trabajadores de las residencias de ancianos, a los que aprovecho para enviar mi apoyo y reconocimiento porque están viviendo la parte más dura de esta pandemia».

Pero, de momento, el defensa, que seguirá ejerciendo online desde su domicilio del Casar de Cáceres, habla con la misma sensatez que juega, e indica: «Se trata de dotar a los alumnos de herramientas para que continúen su formación, pero sin agobiarlos. Hay que adaptarse y tirar de imaginación. Por ejemplo, nosotros hacemos un juego de la Oca con retos de actividades físicas o fabricamos material deportivo con lo que tenemos por casa», apunta Víctor Colo.

El futbolista-maestro ahonda en la cuestión. «No pasa nada porque durante tres meses no se siga el ritmo establecido. Además, no todos los alumnos tienen los mismos medios para trabajar a distancia y no podemos permitir que se abran brechas entre ellos». Y sentencia el casareño: «Si algo se está poniendo de manifiesto es que la escuela pública y presencial es esencial».

Buen año

En el plano deportivo el central hace balance positivo de la temporada en el Arroyo, aunque con tono agridulce dice que «con cuatro victorias consecutivas y en dinámica ascendente, estábamos en el mejor momento antes del parón. Pero durante la temporada hemos alternado muy buenos resultados con rachas de desconexión que nos han impedido luchar por algo más».

Además, apunta este verdadero líder en el campo y fuera de él , como le considera su entrenador, Miguel Ángel Ávila, al que tuvo también en el Diocesano, que «un terreno muy agresivo para las lesiones, la plantilla corta y la carga añadida de la Copa Federación, nos han obligado a jugar muchas veces con molestias importantes. Pero eso también le da unión al grupo y el ambiente ha sido excepcional».

Y en cuanto a su futuro futbolístico, añade también Víctor Colo: «No me importaría continuar en el Arroyo. Es un club cumplidor, aunque, ahora mismo, es hablar por hablar. Amo el fútbol, pero no es mi medio de vida. Me pueden destinar a otro sitio desde el que no pudiera venir a entrenar, pero trataría de seguir jugando donde fuera. Habrá quien se vea obligado a dejarlo o a anticipar su retirada por la situación, y eso es más triste», analiza el casareño.

La polivalencia de Víctor Colo no tiene límites. Además de maestro y futbolista, es vicepresidente y monitor en la ED. Casareña, pero no es muy optimista con respecto al regreso del fútbol modesto y dice: «Sobre todo en el deporte base de equipo, veo complicado que se pueda garantizar la seguridad. En el fútbol, igual que en otros deportes, el contacto es inevitable y sobre todo entre los niños pequeños», apunta.