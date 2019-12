Un magistral Iniesta conduce al Vissel Kobe a la final de la Copa Emperador

Estaba el estadio Noevir de Kobe lleno. Era el partido más importante de la historia del Vissel, el club donde juegan Iniesta, Villa y Samper. En realidad, era el penúltimo partido más importante porque el más grande será el próximo 1 de enero en Tokio. El Vissel se ha colado en la final de la Copa Emperador guiado por un magistral Iniesta, que no solo firmó el 1-0 con un seco zurdazo desde fuera del área sino que asistió luego a Kyogo Fuhashi antes de ser sustituido en el minuto 89 con el público coreando su nombre.

Ganó el Vissel con autoridad al Shimizu (3-1) y se enfrentará en esa final de la Copa Emperador al Kashima, quien superó en la otra semifinal al V-Varen Nagasaki (3-2). El gol de Iniesta (m. 13) abrió el camino del triunfo en un partido que tuvo controlado después gracias al tanto de Tanaka que significaba el 2-0 (m. 33). Pero el Shimizu se vió, de nuevo, con esperanzas, gracias al golazo de Dutra (2-1, m. 38).

Y SIN VILLA

El inicio de la segunda parte estuvo cargado de emoción y fue entonces cuando el Vissel Kobe se sostuvo sobre las manos de Iikura Hiroki, su veterano guardameta (33 años). Evitó el empate con una parada espectacular y en la jugada siguiente Iniesta regaló el gol que le daba la tranquilidad a Kyogo. Ahora, el Vissel Kobe se prepara para jugar el próximo 1 de enero el partido más importante de su historia: la final de la Copa Emperador.

決勝の対戦相手は鹿島アントラーズに決定!あと一つ!🏆



One more to go.

Vissel will face @atlrs_official in the final!🏆#visselkobe #ヴィッセル神戸 #天皇杯 #神戸vs鹿島 pic.twitter.com/Ja65wjwDqa