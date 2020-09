La mala suerte de Ion Izagirre

Mala, muy mala suerte la de Ion Izagirre, la que parece perseguirlo en el Tour desde el 2017. Salieron 17 ciclistas españoles en Niza y quedan 15 en carrera. El primero en abandonar fue Rafa Valls, al caer en la etapa inaugural, y este miércoles Izagirre al sufrir varios traumatismos.No es que fuese la etapa más peligrosa de este Tour, mucho más lo era la del martes, en su trazado junto al mar, con viento lateral y con todas las rotondas de Francia. Pero el accidente puede llegar en el momento más inesperado, por ejemplo cuando se entra en un pueblo con el pelotón estirado, cuando la calle estrecha la carretera y todas las bicis se tocan entre sí. "Lo ví perfectamente. Sucedió en el lado derecho, en una bajada cuando entrábamos en un pueblo. Se tocaban todos los manillares. A veces salvas la caída y otras te vas al suelo como le pasó a Izagirre y a Rojas". Así lo contó Carlos Verona, como testigo directo del accidente, al atravesar la meta de Poitiers.

Read out story about this stage 11. We will give an update on Ion Izagirre as soon as we get the answer of the doctors.https://t.co/PZjlM0SmqB#TDF2020 #AstanaProTeam



📷@GettySport pic.twitter.com/Fqlvajvivx