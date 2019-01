Malas caras en el Al-Qázeres

No era un partido para evaluar tanto el juego y el resultado del Nissan Al-Qázeres Extremadura como su momento anímico. El conjunto de Jesús Sánchez suspendió todos los exámenes: fue barrido de la pista por el Perfumerías Avenida (42-73), algo asumible teniendo en cuenta la diferencia de potencial, pero también dio una mala imagen en cuanto a cohesión interna. Es algo nada demostrable con estadísticas, pero las caras de sus componentes fueron muy malas.

En este tipo de partidos-patíbulo lo mínimo que hay que pedir es una entrega ciega, pelear cada bola, animar al compañero en el error, chocar las manos con fe cuando se acierta. Esto solo se produjo a ratos, dejando entrever una fractura interna. Se está trabajando para resolverla, pero no será fácil.

No es momento de soltar eso tan temido de «a ver si se acaba la temporada ya», como ha pasado otros años, porque quedan grandes momentos como la participación en la Copa de la Reina y la lucha por los ‘playoffs’. La unidad debe prevalecer porque si no, no se conseguirá absolutamente nada en un curso que había arrancado ilusionante.

Del partido poco se puede rescatar. Desde el principio fue la lucha entre un portaaviones y un barco pesquero. Nada que no haya pasado en otros muchos partidos en el ámbito nacional con el todocampeón Avenida como protagonista.

Al final del primer cuarto las salmantinas ya habían puesto tierra de por medio (10-22), ampliando su ventaja al descanso (26-43). No era el día de prácticamente nadie en el Al-Qázeres, con mención especial a Pao Ferrari, que acabaría el partido con solo 4 puntos y 1/9 en tiros. Quizás uno de los peores días de su carrera, asfixiada por la concienzuda defensa visitante.

El único momento de esperanza se produjo en el tercer cuarto, cuando Roneeka Hodges --se ve que hay una gran jugadora ofensiva ahí, aunque tenga aúnque ajustarse-- tuvo una buena racha y su equipo se acercó hasta un 32-43. El Avenida cortó eso de un plumazo y volvió a imponer su dictadura mientras que su oponente volvía a entrar en una desesperante tristeza, con demasiadas malas conexiones entre sus jugadoras. En fin. Al menos debutaron las jóvenes Amalia Campos y Cristina Robledo. Ellas sí recordarán este día con una sonrisa.

AL-QÁZERES 42

AVENIDA 73

3Marcador por cuartos: 10-22, 26-43 (descanso), 36-61 y 42-73 (final).

3Árbitros: Alcaraz, Lizana y López. Sin eliminadas.

3Pabellón: Serrano Macayo.

3Espectadores: 800.

3Nissan Al-Qázeres Extremadura: Gaby Ocete (2), Paola Ferrari (4), Roneeka Hodges (12), Paula Ginzo (6), Akela Maize (10) -cinco inicial- Cristina Robledo (0), Carla Nascimento (0), Elena Corrales (0), Miriam Forasté (8), Amalia Campos (0), Silvia Romero (0).

3Perfumerías Avenida: Silvia Domínguez (3), Adaora Elonu (11), Krisi Givens (10), Elin Eldebrink (7), Angelica Robinson (14) -cinco inicial- Belén Arrojo (12), Erika de Souza (12), María Asurmendi (0), Laura Gil (4).