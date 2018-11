Malcom: 'El míster me ha dicho que debo mejorar defensivamente y yo lo sé'

"Claro que aún me dura la emoción. No, no lloré, pero estaba muy emocionado. Es evidente que en León tuve falta de ritmo. Pero estoy trabajando y luchando cada día para tener más minutos". Malcom, la estrella del Barcelona en Milán con su valioso gol al Inter, asume que debe tener paciencia. "Debo trabajar para mostrarle al míster por qué estoy en el Barça. No sé si este gol cambiará mi situación", ha declarado el joven brasileño al programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio. "Hablé con el míster y me dijo que defensivamente tengo que mejorar y yo lo sé", ha añadido.

A sus 21 años, sabe que no lo tiene nada fácil. "Es una opción del entrenador, es él quien decide si me pone o no. El Barça es el mejor equipo del mundo. Sé lo que me dijo , estoy buscando mejorar para poder tener más minutos. No es fácil, pero mi historia dentro del Barça está empezando. Quiero construir una gran historia aquí".

Aprendiendo castellano

Malcom no quiere precipitarse. Eligió al Barça antes que el Roma el pasado verano porque "mi sueño de pequeño era jugar aquí". Pero sabe que no será una ruta sencilla: "Hay que esperar con paciencia. Sé que sigo luchando voy a tener mucho éxito en el Barça".

El extremo ha reconocido su sorpresa por la efusiva manera en que sus compañeros festejaron el gol al Inter. "Es algo increíble, inolvidable. Todos me ayudan a tener un poco más de paciencia. Estoy tranquilo, no necesito de nada más, todos son muy buena gente", ha recordado el exjugador del Girondins de Burdeos.

Se ha guardado la "camiseta del partido" en su casa. La camiseta y "la memoria" de un gol que no olvidará. "Es el principio de muchas cosas qué voy a hacer aquí", ha contado Malcom, quien ha revelado que lleva semanas "aprendiendo castellano", al tiempo que ha explicado que "también puedo decir algunas palabras en catalán".