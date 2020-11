La 'mamá crítica' de Devin Schmidt

Ante todo, libertad de expresión. Es lo que debe pensar desde Estados Unidos Andrea Dobson, la madre de Devin Schmidt, el escolta del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Quienes la tienen en el radar les sorprendió que hace una semana expresase varias opiniones críticas a la dirección de juego desde el banquillo verdinegro.

Ocurrió entre el jueves y el viernes y con motivo de la derrota ante el Palencia (76-65). El medio fue su cuenta de Twitter (@annie__dob), desde la que lanzó cuatro frases en las que no le faltaba el respeto a nadie, pero que señalaba claramente a las decisiones de Roberto Blanco y sus colaboradores.

«Ha sido muy duro de ver. En el inicio de la segunda parte es donde perdimos el partido. Eso es algo de los entrenadores, guste o no. Debían haber hecho algunos cambios después. Los dos primeros minutos de ese lío», escribió Dobson, que comentó también la estadística del choque dando más detalles de su opinión. «Minutos jugados y puntos anotados te dicen lo que necesitas saber. No estoy segura de por qué Devin [su hijo] y Roeland [Schaftenaar] no fueron titulares. ¡Es un misterio!», exclama.

En esa línea, sostiene que «los anotadores debe jugar la mayor parte los minutos. Todo el mundo debería saberlo a este nivel».

La cuarta y última opinión es más difícil de interpretar, pero también tiene su miga: «Cáceres pareció los Bad News Bears en el inicio de la segunda parte». Se refiere al desastroso equipo que protagoniza la película ‘Los picarones’ (1976), con Walter Matthau y Tatum O’Neal como principales actores.

Tercer anotador de la liga

Dobson defiende claramente que su hijo debió estar en pista más minutos de los 25:03 que acumuló, una estadística en la que le superaron cuatro compañeros suyos (31 de Jorge Sanz, 29 de Sandi Marcius, 28 de Jeff Xavier y 25 de Schaftenaar). Pese a ello, fue el máximo encestador con 18 puntos, la mayor parte de ellos entre el tercer y el último cuarto cuando el Palencia se despegó en el marcador.

Schmidt, que al menos públicamente no se ha pronunciado sobre los razonamientos de su madre, es tercero en la clasificación de los mejores anotadores de la LEB Oro con 15,6 puntos, solo por detrás de Sergio de la Fuente (16,7) y el exverdinegro Arkeem Joseph (16,5).

El asunto de los tuits no parece haber tenido repercusión alguna en el Cáceres, donde se lo han tomado con filosofía mientras se prepara el partido del domingo ante el Clínica Sur-Aspasia Real Valladolid. El club ha optado por no pedirle al jugador --cuyo comportamiento señalan como inmejorable hasta ahora-- que pidiese a su madre que borrase sus frases.