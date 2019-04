La mano gigante, al completo

La mano gitante con todos los dedos. Como le gusta a Manuel. Así estará el sábado el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo para el partido entre Extremadura y Tenerife, un encuentro que puede marcar el rumbo de ambos equipos en competición. Después de tres victorias consecutivas, algo que hace por primera vez el Extremadura en toda la temporada, el positivismo y la ilusión ha vuelto a dispararse entre la afición, aunque a decir verdad, siempre estuvo enganchada a su equipo.

Los fondos del Francisco de la Hera ya se han llenado para el sábado. El club había sacado una promoción de dos entradas por cinco euros y «literalmente, han volado», decía ayer Juan Soria, responsable de taquillas del estadio. Soria, que lleva tres años siendo uno de los termómetros más fiables de la afición azulgrana, reconoce que la expectación se está desbordando para este sábado: «yo ya no sé qué más decir porque cuando la gente me escucha o me lea se pensarán que estoy en bucle, pero os digo que es muy difícil ver una afición como la del Extremadura, siempre tan fiel en las buenas y en las malas», confesaba ayer.

Apenas quedan unas 400 entradas para que el Francisco de la Hera se llene, «algo que va a pasar, seguro», dice Juan Soria. También habrá presencia de aficionados del Tenerife, aunque serán de las peñas que el cuadro insular tiene en la península.

Pleno

El Francisco de la Hera ha sido un auténtico nido de puntos para los rivales visitantes esta temporada. Hasta la llegada de Manuel. Desde que el gallego se sentó en el banco, dos partidos y dos victorias (ante Córdoba y Almería). Esos triunfos no impiden que el Extremadura sea todavía el peor equipo como local este año.

Curiosamente, le visita uno de los peores visitantes, el Tenerife, que sólo tiene mejores guarismos lejos de casa que Córdoba y Nástic. Los insulares, que después de Almendralejo tendrán el derbi canario ante Las Palmas, han bautizado al encuentro como el más importante de la temporada, ya que de perder ante el Extemadura podrían caer a puestos de descenso.

Para el Extremadura, el choque también puede ser determinante, ya que se verían de estar práctiamente hundidos en la tabla a ver cómo habría varios equipos por detrás y un importante colchón sobre el descenso, motivo por el que se está movilizando la afición azulgrana.

El Extremadura regresa hoy a los entrenamientos para preparar el partido, en principio, sin ausencias. Sólo Chuli y Zarfino están con riesgo de sanción.

El Extremadura, en esta ocasión, jugará antes que el Lugo durante la jornada, ya que el cuadro gallego lo hará el domingo en feudo de Las Palmas. Un triunfo despegaría a los de Manuel del infierno y metería una presión mortal al conjunto lucense.