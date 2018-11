Manu Carreño carga contra Mourinho: 'Es un ser despreciable, un macarra barato'

Manu Carreño se ha despachado a gusto con José Moruinho. El periodista ha utilizado su programa de radio en Cadena SER para dar su opinión sobre lo sucedido en el último encuentro entre la Juventus y el Manchester United, cuando el técnico portugués se encaró a la afición juventina tras la remontada de los suyos. Una polémica actitud que el periodista no ha dejado pasar por alto.

"A Mourinho hay que echarlo del fútbol. Es un ser despreciable, indigno de este deporte. No tiene sentido del ridículo, educación, vergüenza. Lo que ha hecho en el 1-2 es difícil de ver, es incluso incómodo", comenzaba diciendo Carreño en 'El larguero', antes de recordar que Cristiano Ronaldo había pedido perdón a su antigua afición del United tras marcar gol.

"Luego ha remontado el United en el último minuto, con un gol en propia puerta de la Juve y jugando lamentable en la segunda parte. Acaba el partido y sale Mourinho al centro del campo provocar a la afición de la Juventus con la mano en la oreja", comentaba Carreño. "No quiero decir lo que siento", añadía el periodista antes de reafirmar que Moruinho es "un ser despreciable".

Mourinho, un "macarra barato"

Las duras palabras no se quedaron ahí y el también presentador de 'Deportes Cuatro' continuó con su contundente mensaje ante los micrófonos de la SER: "Es un macarra barato. No sé cómo el fútbol no lo echa, cada vez está más fuera porque él se echa a sí mismo". "Da vergüenza verlo, sobra este tipejo. Ni tiene clase ni categoría, y encima últimamente ni gana. Ahí está el hombre, con una plantilla de millones y haciendo el ridículo", señalaba un Carreño visiblemente cabreado.

Después de dar paso a un corte de sonido con las explicaciones de Mourinho, en las que argumentaba que la afición estaba insultado a su familia, el locutor zanjó: "Siempre tiene una excusa, hay que tener un poco más de clase. Con esto consigue lo que no consiguió como futbolista, porque era tan malo que ahora no le queda más remedio que dar la nota para ser portada en los periódicos".