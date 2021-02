Manuel advierte al Extremadura contra el miedo al Villanovense

Sin miedos y con determinación. Así quiere ver Manuel Mosquera a su equipo el próximo domingo en el derbi ante el Villanovense. El entrenador del Extremadura no esconde que el partido de este fin de semana es «primoridial» y tiene claro que «es un encuentro que hay que ganar como sea».

Sabe el entrenador azulgrana que la competición les está dando demasiadas bolas extras como para seguir desaprovechando oportunidades. «Queremos estar entre los tres primeros y para ello lo del domingo es una oportunidad única. Quiero ver un equipo con determinación y, por supuesto, sin ningún miedo. Quiero que vivan los partidos con la presión y emoción que tiene el fútbol, pero nunca con miedos», dice un entrenador que sabe que a los suyos les ha podido temblar las piernas en los últimos minutos de los partidos ante Villarrubia y Talavera.

UN DÍA A DÍA DIFÍCIL // Reconoce Manuel que su equipo está superando muchas adversidades este año y, aunque no lo dice abiertamente, la situación extradeportiva, por momentos repleta de incertidumbres, no ha sido fácil el día a día. «Pero queremos disfrutar agobiando al rival. Empujando y dándolo todo. Recuerdo los partidos del año que nos salvamos en Segunda como ante el Tenerife o el Almería. Quiero que aparezca esa mano gigante que nos sostiene y el domingo no puede haber energías negativas en el Francisco de la Hera», en referencia a la vuelta del público al estadio almendralejense.

También tuvo palabras de elogio para el Villanovense: «es un equipo con los conceptos muy claros y que, desde luego, no va segundo por casualidad. Estamos trabajando para frenar las cosas que hacen bien y creemos en nuestras opciones».

El Extremadura tendrá a todos sus jugadores disponibles. Manuel no ha confirmado si Jilmar y Dani Pérez están para ser titulares, pero se alegra de la vuelta de ambos habida cuenta de la cortedad del plantel y la importancia capital de un partido que marcará el devenir del Extremadura en competición.