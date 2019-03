Manuel descarta revoluciones y sólo piensa en la victoria en Las Palmas

Manuel Mosquera no quiere revoluciones en su equipo. El técnico gallego del Extremadura, en su primera comparecencia en la previa de un partido, ha descartado que vaya a haber cambios drásticos en el once inicial para su primer partido. Considera el técnico del Extremadura que debe aprovechar lo bueno que hayan trabajado los entrenadores anteriores y aportar su mano, principalmente en el componente psicológico, algo que para Manuel es fundamental para cambiar la dinámica del equipo: «hay que transmitir energías renovadas y tener conectividad. Hemos hecho buenos entrenamientos y he visto a la gente correr bien».

El nuevo preparador azulgrana está convencido de poder sacar un buen resultado en Las Palmas, a pesar de saber que se miden a un rival «favorito para el ascenso pese a su estado en la clasificación». Ha querido repetir en varias ocasiones que «somos ganadores. El Extremadura es un equipo ganador e, independientemente del rival que tenga enfrente, sólo tiene que pensar en ganar y ganar».

Sobre el trato con sus nuevos jugadores, Manuel ha subrayado que no cambiará su personalidad cercana y natural por ser el técnico: «entre entrenador y jugador hay rayas y líneas que no se deben cruzar y eso lo sabemos perfectamente todos, pero no voy a cambiar mi forma de ser porque ahora sea entrenador».

También ha querido sacar punta a la positividad que le pueda otorgar un viaje largo a Canarias: «son muchas comidas y días juntos y nos vendrá bien. Aún recuerdo los viajes kilométricos que nos hacíamos nosotros en el CF Extremadura y que resultaban ser maravillosos para el grupo».

Dos bajas/ Manuel sólo tendrá las ausencias de Perone y Valverde, ambos lesionados, para el viaje a Canarias. Hoy hará el último entrenamiento en la ciudad deportiva y, seguidamente, dará la lista de convocados. «Será difícil la primera y habrá gente enfadada que se quede fuera. Esto es normal, lo entiendo y lo acepto, pero el jugador debe de saber que esto forma parte de la naturalidad del fútbol y debemos llevarlo todo con naturalidad».

En Las Palmas será Paco Herrera, su entrenador, el que comparezca hoy ante los medios de comunicación. El técnico extremeño, que pudo ser del Extremadura hace unos meses, se juega parte de su crédito en el partido de mañana ante los azulgranas.

Las Palmas tiene la única baja de Araujo, por acumulación de tarjetas. El resto estarán todos disponibles para la cita.

El partido será especial para dos jugadores del Extremadura que hace unos años coincidieron en Las Palmas: Ortuño y Casto Espinosa. Casualmente, ambos estuvieron el año del ascenso de Las Palmas a Primera.