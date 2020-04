Manuel y el Extremadura reactivan el modo competición del equipo

Manuel Mosquera ya ha despertado a sus leones. Los quiere espabilados y conectados a la competición, que podría volver a mediados de junio si la evolución de la pandemia del covid-19 lo permite. Al menos, esa es la fecha que baraja LaLiga después de que el gobierno de Pedro Sánchez haya dado luz verde a la vuelta de los entrenamientos para los clubs profesionales.

La plantilla del Extremadura podrá volver a ejercitarse en la ciudad deportiva de Almendralejo a partir del lunes 4 de mayo, según la orden ministerial. El cuerpo técnico ya se está organizando para diseñar esos entrenamientos, aunque antes cada equipo debe recibir el beneplácito de LaLiga. Antes de la vuelta a la ciudad deportiva, el protocolo exige un plan de desinfección total de las instalaciones y la programación de los test PCR que tienen que pasar futbolistas, miembros del cuerpo técnicos y empleados de la entidad que han de trabajar en la ciudad deportiva.

La vuelta a los entrenamientos será atípica. En una primera fase, sólo se podrán realizar entrenamientos individuales en la ciudad deportiva. Los jugadores han de recibir cómo serán las sesiones del entrenamiento por vía telemática la noche anterior y acudir directamente al lugar de trabajo sin tener contacto con nadie al día siguiente. Dentro de un mismo terreno de juego podrá haber hasta seis futbolistas con una distancia entre ellos. Es decir, se dividirá el campo en seis parcelas. El cuerpo técnico estará, pero sólo puede supervisar el trabajo.

El Extremadura entrenaría con 24 jugadores, 19 del primer equipo y cinco del filial, con dos sesiones de una hora. En la primera, estarán doce convocados que se repartirán los dos campos de la ciudad deportiva. Una hora después entrarán los otros 12 futbolistas. Los jugadores no pueden coincidir en ningún espacio ni tener contacto. La idea es que, incluso, vengan ya vestidos con ropa de entrenamiento de casa y, en algunos casos, se duchen en sus propios hogares.

Dos semanas después, los entrenamientos ya pueden hacerse por grupos reducidos de ocho jugadores, mientras que, a partir del 25 de mayo, ya serán colectivos, aunque guardando ciertas normas, como establece el protocolo sanitario que LaLiga envió al Consejo Superior de Deportes.

Manuel repite un mensaje en el chat telemático de los entrenamientos: «ya queda menos para volver, leones». Si algo caracteriza al técnico gallego es su capacidad para motivar a los jugadores, hasta en una situación desconocida para todos: «Desde la segunda semana del primer estado de alarma ya dije a todos que tuvieran activados el motor de competición. Siempre es más fácil mentalizarse de que se acaba una liga que estar permanentemente conectados a ella».

DESDE MEDIADOS DE JUNIO / Las previsión es comenzar los partidos el fin de semana del 13-14 de junio. Habrá siete fines de semana y cuatro jornadas intersemanales, acabando a finales de julio, con duelos cada 72 horas. «No es lo recomendable para un equipo como el nuestro, pero si el sistema es igual para todos, nosotros no pondremos obstáculos. Nos adaptaremos».Jugadores, cuerpo técnico y empleados deberán pasar continuamente test. A Manuel que los jugadores tengan test por delante de otros profesionales no le genera debate: «no entro en polémicas. Si trabajamos al aire libre, en grupo y hay riesgo, normal que nos hagan test. Imagino que los habrá autorizado alguien con potestad y no son test secuestrados».

Manuel tiene claro que «será una liga nueva. Tengo la sensación de que todo se va a igualar. Es un reto atractivo y tenemos que salir a ganar una liga de 33 puntos para mantenernos». A Manuel le incomoda jugar a puerta cerrada «porque se nos va a hacer muy raro a todos» y también el comportamiento de muchos equipos que pudieran tener los deberes realizados.

La idea es jugar jornadas de martes a jueves y de viernes a domingo. Se contemplan tan sólo tres franjas horarias: siete, nueve y once de la noche. El horario dependerá del lugar donde se celebre el partido y de su climatología. Es más que probable que los partidos que se disputen en Almendralejo se vayan a celebrar de las nueve de la noche en adelante. Y más que probable, por el intenso calor en Tierra de Barros durante los meses de junio y julio, que los encuentros se disputen a partir de las once.

Habrá dos paradas por cada tiempo para avituallamiento y que es probable que salga adelante la propuesta de la FIFA de permitir hasta cinco cambios por cada equipo durante este tramo extraordinario de la liga.