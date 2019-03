Manuel Franganillo: «El domingo va a llegar el punto de inflexión»

De todos los corazones sufridores que laten a mil por hora viendo cada semana al Extremadura en puestos de descenso, sin duda, el que más lo sufre y lo siente, es el del presidente del club, Manuel Franganillo. Un hombre que se ha considerado dirigente y aficionado al mismo tiempo, incapaz de vivir sin la bendita locura del Extremadura y siempre tenaz, persistente, batallador ante cualquier reto. «Tengo la corazonada de que este domingo va a llegar el punto de inflexión en el Francisco de la Hera. Es el momento oportuno. La llegada de Manuel ha creado un clima extraordinario y el buen resultado en Las Palmas lo ha refrendado. Tengo ganas de ver de nuevo ganar al equipo, pero sobre todo, para que nuestra afición pueda marcharse por fin contenta a casa».

Le duele al presidente del Extremadura ver como su equipo es el peor equipo como local en la competición: «cuando llegamos a LFP, todos pensábamos que el Francisco de la Hera iba a ser el principal bastión, pero no ha sido así y tenemos que reaccionar. Lo de nuestra afición no tiene nombre. Esa gente se merece lo mejor», remarca.

El domingo, ante el Córdoba, el Extremadura tiene ante sí uno de los partidos más importantes no sólo de la temporada, sino de su historia: «dadas las circunstancias, está claro que es un partido vital. Siempre he dicho que no tenemos una situación crítica, sino complicada, pero sí veo muchas ganas de mantener la categoría en estos jugadores».

Franganillo ha sabido controlar las pulsaciones de su corazón. Ha aprendido a acelerar y desacelerar las emociones para tener una perspectiva más analítica de lo que pueda suceder. Hace unos meses, su corazón le dio un susto, pero ahora, plenamente recuperado y con la experiencia de los años, sabe que hay que actuar con mucha frialdad en esta parte final de la temporada: «nosotros somos los primeros que estamos plenamente convencidos de que tenemos una gran plantilla y de que lo vamos a sacar. Hay que ser positivos, aunque es cierto que ese positivismo lo tienen que crear los jugadores y trasladárselos a la gente. La primer piedra de toque ha sido Manuel, que conoce la filosofía de este club. Hemos de pensar como ganadores porque las mateáticas de los empates ahora se quedan cortas».

Concentrados/ El Extremadura ha comenzado a preparar desde ayer el trascendental encuentro con toda la plantilla al completo, con Perone, recuperado. Uno de los que entrena feliz es Ángel Bastos, que ayer pasó por sala de prensa y admitió estar «contento» por la oportunidad dada por Manuel en el lateral izquierdo.

El Córdoba también ha iniciado la preparación del partido con más dudas. El cuadro de Rafa Navarro tiene las serias dudas de Chus Herrero y Miguel Flaño. El primero está casi descartado, mientras que el segundo podría llegar. Son bajas Luis Muñoz, Mazambi, Fernández y Bladi Touré, todos por sanción.