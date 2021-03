Manuel: "La mejor manera de motivar a mis jugadores es ponerles al día"

El capitán del barco da la cara por sus jugadores. Y por los empleados del club. «La mejor manera de motivar ahora a mis jugadores es que el club les ponga al día. A ellos y a los trabajadores que lo están dando todo en muchas facetas para que nosotros estemos bien. No se me ocurre mejor manera para poder apretarles y exigirles más. Estoy convencido de que, si eso ocurre, este equipo puede volar». Son palabras de Manuel Mosquera, entrenador del Extremadura, que en una entrevista concedida a Radiogolex en las instalaciones del Grupo Dihex repasó el presente y futuro de la entidad, especialmente incidiendo en la necesidad de que se resuelva cuanto antes los problemas extradeportivos.

Y es que a pesar de que en el entorno del Extremadura exista una aparente felicidad tras el acceso a la segunda fase del campeonato de Segunda B con opciones intactas de colarse en las eliminatorias finales, la plantilla aún no está contenta con el club. Se les adeuda casi tres mensualidades y apenas han cobrado una parte del mes de diciembre. Los capitanes están apretando a la directiva azulgrana. Entienden que han obviado en las tres últimas semanas los problemas económicos y, desde la emisión del comunicado de denuncia a través de AFE del pasado 1 de marzo, nadie ha dicho una palabra sobre los impagos. Y éstos han continuado.

«Sabemos que Manolo Franganillo está tratando de hacer lo imposible por resolver la situación. Pero también sabemos que no es fácil. Estamos convencidos de que lo podrá conseguir y eso esperamos porque no me imagino ir a Madrid (Valdebebas) sin tener algo de esto arreglado», incidía Manuel Mosquera.

El presidente azulgrana ha conversado en varias ocasiones con la plantilla para detallarle cómo se encuentra la situación. El plantel aguarda noticias, pero también se muestra muy descontento con la parte del grupo inversor que anunció su entrada el pasado mes de enero y cuyas figuras visibles han sido Ramón Robert y Zoran Vekic. De hecho, los capitanes han desconfiado ya de la palabra de éstos porque de momento entienden que no están cumpliendo con lo prometido. Y es que, tras el acceso del Extremadura a Liga Pro, se esperaba que llegara un dinero que aliviara las arcas del club. Pero los fondos no han llegado.

Opciones

Manuel también ha repasado las opciones del Extremadura de cara a la segunda fase. Ya avanzó en sala de prensa que al equipo «no se le puede exigir el ascenso porque ya ha cumplido con el objetivo de la temporada», pero cuando se le pregunta si cree en opciones para el ascenso, Manuel es contundente: «Por supuesto. Creo ciegamente en las posibilidades de estos jugadores y de este equipo. Me siento muy orgulloso de lo que han hecho y de lo que sé que pueden hacer».

Con respecto al calendario de cara a la segunda fase, Manuel no considera ni positivo ni negativo comenzar en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla. Sí habló del hecho de jugar dos partidos en campo de césped artificial (ante Dux Internacional y Sanse). La superficie no se le ha dado mal al cuadro azulgrana, ya que no perdió ninguno de los dos encuentros disputados este año en hierba sintética: empate en Villarrubia y victoria ante el Socuéllamos.