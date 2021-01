Manuel Mosquera: «Creemos que podemos ganar en Badajoz»

No hay nadie más positivo en torno al Extremadura que su entrenador, Manuel Mosquera. Pese a que los resultados no terminan de salir, que las victorias encadenadas no llegan y que la plaga de lesiones está dejando al entrenador con un margen de maniobra escaso, Manuel Mosquera solo ve lo positivo: «No necesitamos un chute de moral, sino ganar partidos. Creemos que podemos ganar en Badajoz, aunque sepamos lo bien que lo están haciendo. Nada es por casualidad. Si el Badajoz lleva esos puntos es porque lo está mereciendo. Pero creemos en nuestras fortalezas y en nuestras posibilidades».

Manuel pasa página del empate en casa ante el Don Benito que ha sabido a muy poco a la afición. Cree que el parón de partidos les ha perjudicado y que ante el Badajoz tendrán más ritmo de juego.

Sabe de sobra que su equipo visita el campo más complicado de todo el grupo, donde el Badajoz solo cuenta partidos por victorias. «Pero todos los equipos tenemos puntos débiles. Tenemos armas para hacer daño. Tenemos que saber jugar con nuestro estilo. Pienso que la clave del encuentro estará en hacerse con el escenario del partido, que nuestro estilo se imponga durante más tiempo al del Badajoz».

Incógnitas

El gran hándicap para Manuel será poder armar un equipo con piezas contrastadas en su once titular. Con Jilmar y Dani Pérez fuera de combate, la defensa centra la principal preocupación del técnico gallego. La buena noticia es que Fran Cruz está forzando la maquinaria y Manuel cree que podría llegar al partido. Algo parecido ocurre con Sergio Gil, que podría ser parte, al menos, de la convocatoria.

Manuel también baraja la opción de hacer cambios del centro del campo en adelante. Ni Sebas Coris ni José García terminaron de convencer en el partido del miércoles ante el Don Benito, donde tuvieron la opción de ser titulares. Esto abriría la puerta a Nando Copete y Víctor Pastrana, que podrían ganarle esa partida de cara al domingo.