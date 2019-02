Manuel Mosquera, puro alma azulgrana para el Extremadura

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Vamos a ver. de verdad creeis todos que MANUEL. es el entrenador que precisa en estos momentos el Extremadura UD SAD.?.. que ya nos diò sus mejores años como futbolista no tiene nada que ver con lo que se precisa en estos proximos meses.. Manuel fuè una gran persona muy querida en el Pueblo. se dejò la piel por el Club y sus gentes. pero mucho me temo que en dos meses va a tirar por tierra todo el merito acumulado.. Yo no veo al amigo Manuel Mosquera como el salvador de esto.. habria que ir pensando en que equipo vamos a tener en 2ªB el proximo curso. Buenos dias.