Manuel no descarta seguir rotando en el Extremadura

El Extremadura pondrá hoy bien temprano rumbo a Santa Cruz de Tenerife, donde mañana juega en el estadio Heliodoro Rodríguez López su tercer encuentro en una semana ante el Tenerife, un rival que afronta la cita tocado tras perder en su estadio en la jornada intersemanal ante el Real Oviedo. Los hombres de Manuel tienen previsto aterrizar en tierras canarias al mediodía y hacer un último entrenamiento previo al partido en las instalaciones del Tenerife, que gentilmente le ha cedido sus campos de entrenamiento

Para el encuentro de mañana, Manuel Mosquera no descarta seguir con su carrusel de rotaciones dentro de un equipo sin titulares ni suplentes. Por segundo partido consecutivo no podrá contar con Kike Márquez. El sanluqueño no ha podido recuperarse a tiempo de una microrrotura muscular y Manuel prefiere reservarle de cara al partido de la semana siguiente ante la Ponferradina en el Francisco de la Hera.

«Seguimos revisando la plantilla y viendo qué jugadores están mejor o no para jugar. Puede haber cambios porque tengo muy buenas sensaciones con todos mis futbolistas», dijo ayer el gallego. Fuera de la convocatoria también se han quedado Mujica, Airam Cabrera y Lomotey por diferentes molestias, además de Jesús Rueda y Josema, que no viajan por decisión técnica. A la convocatoria vuelve Pastrana, que podría ser titular.

VUELVE FRAN CRUZ / El preparador azulgrana no se fía del Tenerife y sabe que el hecho de haber perdido en su estadio los dos últimos partidos (ante Oviedo y Ponferradina) les hará tener más alarmas ahora. No obstante, tiene claro que de cualquier modo será un partido muy difícil de sacar adelante.

La buena noticia es la recuperación de Fran Cruz, que ya está disponible tras el balonazo sufrido en Alcorcón que le obligó a parar varios días. La duda está en saber si volverá al once o se quedará Pardo, que completó ante el Elche un gran encuentro. El central valenciano ha comentado que «dentro del terreno de juego tuvimos unas sensaciones buenísimas y nos sentimos devastadores ante el rival. Sabíamos que nos lo íbamos a comer». La confianza tras las dos victorias es la principal arma azulgrana para jugar en el Heliodoro Rodríguez López.