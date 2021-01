Manuel Núñez, historia pura

Cuenta ahora con 71 años. Nació en Zarza La Mayor, un pequeño pueblo de Cáceres cerca de la frontera con Portugal. Su profesión y sus estudios de Magisterio le trajeron hasta Almendralejo en el ya lejano 1979 y fue de los primeros en el colegio Montero de Espinosa. Se enamoró de María del Carmen Sánchez, pero tuvo un corto periplo de unos años en el Puerto de Santa María hasta que regresó de nuevo al colegio José de Espronceda para hacer de Almendralejo su casa de por vida.

Hablamos de Manuel Núñez, sin duda, junto a su cuñado, Paco Sánchez, uno de los precursores del atletismo en Almendralejo. Fue a inicios de los 80 cuando creó con Paco la asociación Santa María de Cora para hacer atletismo en los Judex. Era su pasión y la fue inculcando a sus alumnos, amigos y conocidos.

«Cuando vimos que los chavales que se hacían mayores lo tenían que dejar, vimos que había que hacer algo». Y así se fundó en 1988 el Club Atletismo Almendralejo, del que ha sido presidente los últimos 20 años, aunque en realizada lleva más de 40 trabajando por este deporte en la capital de Tierra de Barros.

Nombres ilustres

Por su club y sus manos han pasado atletas como Pablo Villalobos, campeón de España de maratón; Álvaro Martín Uriol, olímpico y actual campeón de Europa en marcha; o Juan Diego Bote, firme representante del atletismo en Almendralejo en multitud de campeonatos nacionales. Ha visto a muchos de sus equipos femeninos ser campeones de España y ha sido el director de orquesta de una supremacía mayúscula del Club Atletismo Almendralejo en el campeonato regional de campo a través.

«Uno ya va cumpliendo años y sabe que, en algún momento, tiene que dejarlo. Realmente, no me he marchado del todo, porque les ayudo en lo que puedo. Pero había que dejar paso y creo que hay gente preparada», dice Manolo Núñez. Su sustituto es Manuel Casco, un joven apasionado del deporte «que está más que preparado», asegura Núñez sobre su sucesor.

Durante su trayectoria al frente del club, Manuel ha conocido a grandes entrenadores y profesionales, «pero el mejor ha sido Juan Méndez. Es un entrenador brutal y se ha recorrido kilómetros gratuitamente por esta pasión que compartimos. Somos más que amigos y ha sido una persona fundamental».

Méndez, natural de Bienvenida, se unió al Club Atletismo Almendralejo cuando el Spar Montijo perdió el patrocinio y tuvo que buscar un nuevo equipo que le acogiera. «Manolo nos abrió las puertas con las mismas condiciones que sus atletas de Almendralejo. Hemos logrado ser una auténtica familia y deseo que todo siga asÍ», ha escrito recientemente Méndez. Tras anunciar su despedida como presidente, Méndez le dijo: «Dios nos dé muchos años para disfrutar de este edificio que tú levantaste desde los cimientos”.

Otra persona importante para él ha sido Pablo Villalobos, que llegó a coronarse como capeón de España de maratón y que está eternamente agradecido a Manuel Núñez.

Club con futuro

Manuel Núñez, que ha ejercido incluso como presidente de la gestora de la federación en periodo electoral, deja un club totalmente organizado y que hoy día presume de tener más de 200 inscritos entre deporte base y mayores.

El protagonista sabe mejor que nadie que eso no es fácil: «el atletismo no engancha tan rápido como el fútbol, pero cuando lo hace, es más fuerte. Nosotros nunca le hemos dicho no a un chaval y de eso siempre me he sentido orgulloso».

Núñez espera que las instalaciones de atletismo en Almendralejo tengan el trato que, según asegura, se merece realmente el club, con una pista homologada y mejor acondicionada. No obstante, agradece el esfuerzo de la ciudadanía y el trato que, en Almendralejo, siempre le han tenido.