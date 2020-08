Manuel y la 'obligación' de luchar por subir con el Extremadura

El primer día sobre el césped de la Ciudad Deportiva del Extremadura para esta nueva temporada resultó muy distinto al último día del pasado campeonato. No sólo porque las categorías son distintas, sino porque el vestuario y el entrenamiento se llenó de muchas caras nuevas. El entrenador sigue siendo el mismo, Manuel Mosquera, que está cumpliendo con su objetivo de ver regenerada su plantilla en un 85%, aproximadamente. Una regeneración que consideró «necesaria y natural».

Sabe Manuel que su mensaje se quemó en la tostadora de la temporada post-covid en Segunda, pero el técnico gallego sigue con sus ideas firmes, pero con un peldaño más de ambición: «es un orgullo ser entrenador del Extremadura. Tenemos ganas de hacer cosas importantes y objetivos muy concretos, como es volver a ascender». Alto y claro. Es consciente de que, entre medias, está la clasificación para la Liga Pro, pero retornar al fútbol profesional es la obsesión de un club que ha vuelto a poner mucha carne en el asador con fichajes de calidad. A Manuel no le incomoda la presión, pero avisa: «nadie te da una tarjeta de crédito por bajar a Segunda B y que te vayas a pasear por la categoría. Iremos como siempre, partido a partido. Somos el Extremadura».

Mercado

Tiene muy avanzado el nuevo plantel y eso congratula al técnico. «Estoy contento porque el club ha trabajado excelente. Hemos fichado bien y nos hemos adelantado a otros. Sabemos que también es posible que haya más salidas». Y es que en el Extremadura entrenan aún jugadores de la pasada temporada que van a salir seguro. Son los casos de Borja Granero, Sergio Gil, Pinchi o Pastrana, por los que hay intereses de clubes de Segunda y, en algún caso, hasta oferta. Salvo sorpresa, todos saldrán. También Nono y Zarfino, que no estaban entrenando.

Dentro de las nuevas caras, tres viejas conocidas como las de Borja García, Liam y José García, que volvieron tras cesión. Los dos primeros tienen muchas opciones de quedarse, mientras que aún se desconoce las intenciones del Extremadura con José García, al que firmó en su momento por cuatro temporadas.

Una de las caras novedosas del entrenamiento fue la de Pepe Tirado, nuevo segundo entrenador de Manuel, que compartirá con el gallego y Pedro José un trío histórico de la etapa dorada del CF Extremadura. «Pepe tiene mucha experiencia y me hace muy feliz que trabaje con nosotros. Hay que recordar que ya estuvo trabajando con Rafa Benítez y sabe lo que tiene entre manos». Manuel no quiso olvidarse de Edu Vílchez y aseguró que había disfrutado y aprendido mucho con el que ya ha dejado de ser segundo técnico. El míster azulgrana también se refirió a la renovación de Kike Márquez como un «movimiento top» del club, al considerar que puede ser un jugador determinante esta temporada.

El Extremadura hará sesiones dobles y planifica un posible inicio de campeonato para mediados de octubre. Tiene previsto jugar entre seis y siete amistosos, siendo muy probable estos enfrentamientos contra equipos de la categoría como los rivales extremeños o de ciudades cercanas como Recre, Córdoba, Cádiz B o San Fernando. Con ello pretenden evitar jugar partidos ante otros que no tengan hechos los test del covid-19.

El club también informó que no ha registrado positivo aluno en los test iniciales realizados a plantilla, cuerpo técnico y empleados azulgranas.