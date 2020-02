Manuel está obligado a buscar nuevas piezas para su puzzle

A la angustiosa clasificación en la tabla al Extremadura hay que añadirle nuevos problemas: las bajas. Hasta cinco jugadores tiene Manuel Mosquera fuera de combate a estas alturas de semana para enfrentarse el domingo ante el Mirandés. Jugadores importantes que obligarán al técnico gallego a buscar nuevas piezas para armar un puzzle de garantías de cara al encuentro.

A día de hoy preocupan, y mucho, las lesiones de Gio Zarfino y Kike Márquez, los dos capitanes del equipo. El uruguayo no pisó ayer el césped de la ciudad deportiva y sigue tratándose de un edema óseo en la parte del tobillo. La lesión ya le obligó a perderse el partido de Ponferrada y Manuel lo da casi por descartado para el choque ante el Mirandés.

Algunas opciones tiene Kike Márquez para estar, al menos, en la convocatoria. El futbolista sanluqueño está viviendo una temporada muy irregular por unas molestias musculares que no le terminan de desaparecer por completo. Tuvo que parar el pasado fin de semana y es seria duda para el domingo. Lo más recomendable sería no jugar, pero las ganas del futbolista y las necesidades del equipo le dan algunas opciones. El que seguro no estará es Airam Cabrera, que ha vuelto a romperse muscularmente en los entrenamientos.

A estas ausencias hay que unir dos seguras: Lomotey y Ale Díez. Competición ratificó ayer sus sanciones y será baja ante el Mirandés. Para suplir a Lomotey, Manuel tendrá que tirar de Cristian en esa posición de seis, aunque también tiene opciones David Rocha. Más difícil tiene relevar a Ale Díez en el lateral. Manuel reconoce que tiene hasta tres variantes, pero no desvela niguna. La más natural sería la de utilizar a Samuel Manchón de lateral derecho y no cambiar nada. El almendralejense fue confirmado como jugador del primer plantel tras el mercado invernal. De hecho, Samu Manchón ya jugó de lateral derecho en la Copa del Rey con buenas prestaciones.

Otra alternativa sería la de cambiar a Bastos de lateral y ubicarlo en la derecha (a pie natural), dando entrada a Víctor Pastrana en el lateral izquierdo. Manuel considera que Pastrana tiene recorrido y llegada para desempeñar la función de tres y, de hecho, lo ha probado en los entrenamientos. La tercera vía sería la de ubicar a Pardo de lateral derecho, puesto que el valenciano ha ocupado en algún momento de su carrera.

Partido a partido/ La plantilla azulgrana no quiere obsesionarse con los puntos que se necesitan para la permanencia y prefieren pensar «en partido a partido, como ya hicimos el año pasado», comenta Borja Granero.

El central azulgrana recuerda que el año pasado el equipo vivió una situación parecida y que sólo les salvó la manera de pensar semana a semana.

Granero fue crítico con el balón parado del equipo y asumió que es un aspecto del juego que tienen que mejorar en fase ofensiva. Como nota positiva, destacó el encuentro ante la Ponferradina: «hicimos un gran partido y hemos salido reforzados del encuentro. Aunque haya gente que pueda parecerle que no, jugamos un gran encuentro y yo sé cuándo lo hacemos bien y cuándo mal. Nadie me puede convencer en este sentido».