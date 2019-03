Manuel los quiere enchufados desde el primer día

Puntual, con chándal y dinámico, como antaño. Así saltó Manuel Mosquera a su primer entrenamiento como técnico del Extremadura en la ciudad deportiva de Almendralejo. El gallego imprimió una altísima intensidad en su primera sesión de trabajo y, desde el primer minuto, hizo saber a sus jugadores que quiere a una plantilla enchufada desde ya al reto de la permanencia.

Juego intenso de posesiones, algún ejercicio de robo de pelota y un partido once contra once para ver a sus nuevos jugadores. Manuel necesita datos y por ello aprovechó la sesión de ayer para hacer un pequeño partidillo que le sirva para obtener algunas referencias de cara al encuentro del domingo en Las Palmas.

El preparador gallego dispone de toda la plantilla al completo, a excepción de Perone y Valverde, lesionados, por lo que tendrá que hacer sus primeros descartes entre hoy y mañana. Está previsto que antes del entrenamiento de hoy comparezca ante los medios.

Paciente / El que habló ayer ante los medios fue Alfredo Ortuño, cuyo inicio con el Extremadura no ha sido el soñado. Tras cuatro partidos de azulgrana, el delantero murciano aún no ha podido estrenarse como goleador y la grada, impaciente por la mala dinámica de resultados, estalló contra él cuando fue cambiado el pasado domingo: «Entiendo la presión de la afición y el estado de ánimo porque llevamos muchos partidos sin ganar. Les pido que sigan apoyando y confiando en este equipo porque estamos cerca de ganar un partido y remontar. Tenemos que ser más positivos. Me planteo qué ocurriría si fuéramos cuartos y estuviéramos a cuatro puntos del primero. Todos pensaríamos que podemos ser campeones». Asegura encontrarse en buena forma y bien en el equipo, «falta encontrar el agujero para que entre el balón en la portería». Eso sí, aseguró que si el domingo marca en el Insular de Las Palmas, uno de sus exequipos del que guarda mucho cariño, no lo celebraría por respeto hacia la afición local.

Ortuño reconoce que se ha informado sobre lo que significa Manuel en Almendralejo y apunta a que «ha venido con la cabeza limpia y muchas energías. Creo que nos va a transmitir muchas cosas».