Manuel solo piensa en soluciones para ganar en Talavera

El parte de guerra es amplio y los partidos empiezan a pasar factura en la corta plantilla del Extremadura. Las bajas por lesión se acumulan y los azulgranas, que van sobre el alambre buscando la tan ansiada liga Pro, necesitan reinventarse cada fin de semana para poder tener un once competitivo que les lleve a la victoria.

Manuel no quiere oír hablar de excusas. No es su estilo. «Nosotros tenemos que insistir y persistir. Somos una roca. Saldremos en Talavera a ganar, ganar y ganar. Con los que vayamos», apunta. Volverá a tener muchas bajas para este partido. La más importante será la de Kike Márquez, expulsado por la polémica doble amarilla vista en el partido ante el Villarrubia. El técnico gallego no quiere volver a hablar de árbitros: «Le tengo mucho respetó al comité de árbitros. Ellos siempre tienen 17 reglas y, un exárbitro, me dijo que hay una regla 18 más: la del sentido común. Y esa fue la que le faltó en ese momento al árbitro del otro día», sentencia.

Además de Kike Márquez, el Extremadura sigue teniendo las bajas por lesión de Jilmar y Dani Pérez, que si todo va bien podrían estar recuperados para el compromiso de la semana siguiente ante el Villanovense. A las bajas se suman muchas dudas para el partido. Dos son defensas: Fran Cruz y Tala. Ambos acabaron con molestias físicas en Villarrubia y tuvieron que ser sustituidos. Manuel no ha querido descartarlos para este domingo, pero es consciente de que no será fácil el concurso de ambos. Además, Nico Hidalgo también se encuentra entre algodones y no disputó ni un solo minuto el pasado miércoles.

La única buena noticia para Manuel es la recuperación de Dani Toribio, que está forzando la maquinaria para entrar en la lista de convocados de esta semana tras una recuperación en tiempo récord.

Sobre lo que necesita el Extremadura para ganar en Talavera, Manuel tiene claro que, nuevamente, deben estar muy concentrados durante todo el partido y exhibir ese espíritu de equipo que ya se vio el pasado miércoles. «Me gustaría que la afición sepa que estos jugadores se lo están dejando todo para ganar los partidos. Hemos de estar muy orgullosos de ellos».