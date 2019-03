Manuel: «Tenemos la sensación de que podemos ganar en cualquier campo»

Si hay alguien que tiene la fe intacta de poder conseguir algo positivo para el Extremadura en el difícil campo de El Sadar es, sin duda alguna, Manuel, el técnico de los azulgranas: «Para nosotros es muy ilusionante este tipo de partidos. Más que un encuentro difícil, es una gran oportunidad para confirmar nuestra línea ascendente. Tenemos ahora mismo la sensación de que podemos ganar en cualquier campo», dice.

El Extremadura hará hoy su último entrenamiento antes de partir rumbo a Pamplona, donde se concentra de cara al partido de mañana (16.00 horas). Manuel podrá contar definitivamente con Nando García, que se ha recuperado totalmente de su lesión en el hombro. La vuelta del valenciano permite al Extremadura disponer de un elemento diferenciador en el ataque al aportarle chispa y velocidad. El que no estará en la lista de 18 es Dani Schahin, quien ya entrena con el grupo, pero Manuel considera prematura su entrada en la lista.

El entrenador azulgrana ha confesado que tiene muy claro cómo va a jugar ante Osasuna, teniendo en cuenta las bajas importantes de Roberto Olabe y Fausto Tienza, pero como suele ser costumbre en el gallego, no desvelará ninguna carta hasta la hora del partido.

Lo que sí tiene claro Manuel es que para tener opciones de partido este domingo ante Osasuna «hemos de igualar las fortalezas que tiene este equipo, especialmente en el físico y la presión». Sobre la necesidad de tener personalidad en El Sadar, donde nadie ha ganado, Manuel también aprueba esta idea y habla de tener coraje: «Y si no lo tenemos, lo sacaremos de debajo de las piedras. En nuestro estilo la presión, la intensidad y la agresividad deportiva siempre va en la base, por lo que es algo que no me preocupa porque mis jugadores lo saben bien».

Sin experimentos / A día de hoy, el once inicial del Extremadura es una incógnita, pero el hecho de que Manuel ayer confesara que «difícilmente me vais a ver a mí hacer experimentos», da pie a pensar que Lolo González será el recambio natural de Fausto Tienza en el pivote, mientras que Nando, Perea y Kike Márquez se jugarán las dos bandas del equipo. También cuenta con opciones Diego Capel, que ha venido entrenando a buen nivel esta semana.

Al preparador gallego no le obsesiona el gol «porque hemos podido marcar más en otros partidos, pero solo nos ha faltado acierto». Sobre el hecho de que El Sadar esté lleno y Osasuna herido por la derrota en Tenerife, Manuel lo tiene claro: «Ahora mismo en Segunda, cualquiera puede ganar a cualquiera. Si miramos por encima del hombro a cualquier equipo o nos miran a nosotros así, empiezan a brotar las diferencias».

Arrasate no se fía / Por su parte, el técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, admitió ayer ante los medios que el partido ante el Extremadura no será nada fácil: «Para mí no es un partido trampa. Trampa es cuando crees que va a ser algo fácil y luego no lo es. Pero cuando ya sabes que va a ser complicado, no es trampa. El Extremadura tiene buenísimos números fuera de casa».

El preparador rojillo medita hacer cambios con respecto al encuentro del pasado fin de semana en Tenerife y la principal novedad podría ser la vuelta de Rubén a la portería en detrimento de Sergio Herrera. Otro que volverá a ser titular es Oier Sanjurjo, autor de uno de los goles del triunfo de Osasuna en Almendralejo durante la primera vuelta y pilar básico en los esquemas de Arrasate. No jugó en Canarias por sanción.

Sobre si su equipo está recuperado del golpe que supuso la última derrota, Arrasate considera que «el equipo está natural, muy enchufado y muy alegre. Hemos hecho una buena semana de entrenamientos y no nos ha afectado nada la derrota», sentenció.