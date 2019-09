Manuel ve a sus jugadores con las ideas «muy claras»

El Extremadura pone buena cara al mal tiempo. Lo han transmitido así durante toda la semana su plantilla y lo corroboró ayer su entrenador, Manuel Mosquera, que aseguró estar contento con el trabajo que está haciendo el equipo y consideró que hay «un ambiente bueno de trabajo. La fuerza mental del grupo es nuestra base y no puede haber diferencias en el trabajo por la clasificación. En este sentido, el club está prestando también una aportación fenomenal porque le está dando normalidad a todo».

Manuel está tranquilo y su mensaje trata de contagiar a una afición que parecía haberse acostumbrado a las victorias y que espera impaciente la primera del nuevo curso. «Hemos estado haciendo más cosas buenas que malas en estos partidos. Tengo la impresión de que somos un equipo fuerte, que no recibe goles con naturalidad y que crea ocasiones», puntualizó el gallego.

El Extremadura hará hoy su último entrenamiento de la semana en la ciudad deportiva de Almendralejo antes de partir rumbo a Zaragoza e iniciar seis días de concentración entre tierras aragonesas y asturianas, ya que el jueves tiene partido en Oviedo. Para este mini stage Manuel confirmó que viajan todos.

Sobre la dificultad de conseguir ese primer triunfo en un escenario como La Romareda, Manuel fue muy franco: «La valoración que tenemos del Zaragoza es muy alta, tanto de su gran equipo como de la institución. Pero es un lugar al que vamos con la intención de ganar. Este Extremadura no tiene complejos ni baja la cabeza ante nadie. Sabemos que el Zaragoza es un gran club dirigido por un entrenador referente en España, pero nosotros somos el Extremadura y eso estará ahí, sobre el césped», aseveró.

El gol / Al técnico del Extremadura no le quita el sueño la falta de gol o de victorias. «Nos da tranquilidad vernos entrenar. Tenemos las ideas muy claras y sabemos por qué hacemos las cosas en el campo. Esa es la fortaleza nuestra. Y lo mejor es que todos creemos en esas ideas y vamos a cañón con ellas. Eso nos garantiza ser competitivos».

También tuvo una referencia sobre el acierto de cara a portería y habló desde su óptica como delantero: «Yo, cuando salía de casa para jugar un partido, no me proponía a ver cuántos goles podía marcar, sino algo más importante, me proponía tener ocasiones en un partido porque así sé que llegarían los goles».

El entrenador azulgrana confirmó que tiene disponibles a todos sus jugadores para el partido.

El Zaragoza, que llega al partido de este domingo como segundo clasificado e invicto, no se fía del Extremadura. No lo hace su entrenador, Víctor Fernández, quien confesó ayer en sala de prensa que «el Extremadura es un equipo que nos va a pelear de tú a tú y debemos estar preparados para cualquier escenario. No nos vamos a confiar en absoluto de los que refleja la tabla clasificatoria».

El conjunto aragonés tiene la baja segura de Zapater y la duda del nigeriano Igbekeme, que sigue arrastrando un problema muscular.

Fernández comentó que «sabemos que jugamos en casa y tenemos que salir con la fuerza mental y el convencimiento de que vamos a sacar el partido».