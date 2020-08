Manuel Velarde: «Tendremos un equipo tan competitivo como el pasado»

Dentro de muchos años seguramente Manuel Velarde no olvidará la primera temporada de su segunda etapa como presidente del Don Benito, cuando todo se paró súbitamente. A partir de ahí mucha incertidumbre alrededor del fútbol. Situación en la que ha sido complicado trabajar. Si en la 2019-2020 el reto era mantener al club en Segunda B el de la 2020-2021 es recuperar la ilusión de la afición y volver al nivel del año pasado aún sin saber cómo y cuándo empezará a rodar el balón.

--Primer año de mandato que seguramente no esperaba que fuera tan difícil. ¿Qué balance hace?

--Es positivo. A nivel deportivo terminamos en una zona tranquila y a nivel económico, como ya presentamos en la asamblea, con incluso algunos miles de euros de superávit que dicen que la gestión terminó bien. Lo malo es la incertidumbre que tenemos ahora, que no sabemos cómo va a empezar la próxima temporada y eso es lo que nos tiene preocupados. Estamos deseando que todo se normalice y empecemos cuanto antes.

--¿Se ha adelantado a los clubs sobre cómo será la 2020-2021?

--No. Llamo de vez en cuando al secretario de la federación, Sergio, que está siempre en disposición de informar. Cuando tengan los protocolos nos lo notificarán pero no nos pueden decir nada más. Sí nos dicen que para el 18 de octubre quieren que empiece la competición, por lo que tendremos que tomar decisiones en septiembre. Hay que decidir cuándo empezar la pretemporada, Juan nos ha dicho que necesita siete semanas ya que venimos de un parón muy grande de no entrenar. Esperemos que lo podamos hacer.

--¿Sin fecha lo peor es que tanto a nivel deportivo como económico se queda en el aire?

--En lo deportivo tenemos el trabajo medio hecho, tenemos 18 jugadores, la intención es tener 20 a lo máximo 21. Hay conversaciones avanzadas con dos o tres jugadores con los que llegaremos a un acuerdo si empezamos a entrenar a primeros de septiembre. En lo económico hay más incertidumbre, porque hay gente reacia a hacerse socio, tenemos sobre 300 pero es una tónica triste, deberíamos tener entre 700 y 800 para llegar a los 1.900 del año pasado o a los 1.500 o 1.600. Los socios son la parte principal de ingresos. Estamos trabajando y esperamos que la gente responda.

--¿Este año es en el que más trabajo se está haciendo con socios y patrocinadores?

--Con los patrocinadores hemos llegado ya a acuerdos con ellos y esa parte está cerrada. A nivel de empresas más pequeñas, algunas han podido cerrar y no estarán. El escollo es el tema de socios. Deben entender que estas son las circunstancias. En la asamblea ya presentamos soluciones. El socio tendrá un mecanismo con el que podrá ver el partido de casa y fuera. Es un complemento que agregamos al carné. Si puede estar en el Vicente Sanz, pues estupendo, si no, pues lo verá desde su casa.

--Aunque se ha podido rehacer la plantilla. ¿Ha tenido que ser difícil no poder contar con hombres como Abraham Pozo?

--Se nos han ido jugadores porque a las cantidades que les han ofrecido no podemos llegar. Pero estamos orgullosos de que jugadores del Don Benito como Abraham, Sillero o Santana hayan ido a proyectos tan importantes. Pero hemos dejado la base, 11 de la temporada pasada, hemos fichado a siete y nos quedan dos o tres más. Los fichajes son estupendos. Tenemos mucha confianza en los jugadores que ha traído Juan García porque son futbolistas contrastados. Vamos a tener un equipo tan competitivo como el de la temporada pasada, sin lugar a dudas.

--Este año una de las novedades es la figura de Juan García como director deportivo. ¿Cómo ve es doble rol de entrenador y responsable de fichajes?

--Juan García tiene la experiencia suficiente para afrontar este cargo, como está demostrando. Lo bueno es que Patri sigue estando de nuestro lado, siempre nos echa una mano, tienen una buena información. Está constantemente echando una mano y quiero agradecérselo públicamente.

--¿Qué le diría a los aficionados que aún tienen dudas?

--Que precisamos de los socios en lo económico y en lo humano. Si en el Vicente Sanz, con capacidad para 3.000 espectadores, dejan entrar a 1.500 los socios tendrán la entrada garantizada. El socio es nuestra materia prima, que tengan confianza. Hago un llamamiento para que nos apoyen. H