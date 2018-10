Maqueda, cuñado de Lopetegui: 'He sentido vergüenza de ser madridista'

El duro comunicado del Real Madrid contra Julen Lopetegui ha generado muchas reacciones de indignación. Son muchos los que entienden que el club blanco ha perdido señorío al despedir a su entrenador con reproches sobre la desproporción entre el nivel de la plantilla, con ocho candidatos al Balón de Oro, y los resultados obtenidos hasta ahora. Pero quizá nadie se ha pronunciado de forma más airada que Juanjo Maqueda, exjugador del Madrid y cuñado de Lopetegui.

“He sentido vergüenza de ser madridista tras leer el comunicado, vergüenza absoluta”, protestó Maqueda en ‘El Larguero’ de la Cadena Ser. “Es un comunicado que es una bomba para ti. Ocho jugadores nominados a Balón de Oro que probablemente ninguno lo gane, Modric tiene alguna opción. Todos los madridistas que son madridistas del verdad es normal que tengan esta sensación. Sinceramente, la verdad que es triste”, agregaba el exjugador del Real Madrid.

Maqueda subrayó que no hablaba en nombre de Lopetegui. “Julen ha tenido un respeto y un señorío tremendo hasta el último momento. No quiero que le identifiquen con lo que he dicho, yo he hablado como madridista”, señalaba.

Maqueda recordó que son varios los grandes jugadores que han abandonado el Real Madrid por la puerta de atrás. “Ha habido jugadores tan importantes que han salido de mala manera del Real Madrid. Como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, nunca deberían salir de la manera que han salido, o Iker Casillas”.